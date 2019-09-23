ترامب: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعيم حقيقي

نُشر بتاريخ :  2019-09-23 - 22:28
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هبة بريس ـ وكالات

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، وصف ترامب الرئيس المصري بأنه “زعيم حقيقي”. وفي تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، قال ترامب إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر “قائدا رائعا يحظى بالاحترام”.

من جهته، قال السيسي مخاطبا ترامب إن مصر تقدر عاليا “حكمته” في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كـ “خيار أخير”.

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تعليق واحد

  1. ولد حميدو

    في 14:05

    و من هو الرءيس المزور

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