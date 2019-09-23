لشكر يصف بنعبد الله بـ”التلميذ النجيب” لبنكيران

هبة بريس ـ الرباط

شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، هجوما قويا على نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي وصفه بأنه ”تلميذ نجيب” لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، مشددا على أن “الاتحاديين لن ينسوا أن أقرب حزب لهم لم يدعمهم في انتخابات رئاسة مجلس النواب”.

وانتقد لشكر موقف حزب التقدم والاشتراكية الرافض ترشح الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان دون مساندتهم له، قائلا: “لقد فوجئنا من التلميذ النجيب أنه صوت ضد رئاسة الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب”

و أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لشكر الذي حل ضيفا مساء يوم الأحد، على برنامج “حديث مع الصحافة” للقناة الثانية، أن هذه آخر ولاية له على رأس الحزب، قائلا “هذه هي الولاية الأخيرة لي على رأس الاتحاد”، موضحا أن أمنيته هي الخروج من الحزب دون خصومة مع أي اتحادي والتحول لرمز تاريخي.

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