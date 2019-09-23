تقرير جطو .. خسائر فادحة في القطاع السياحي التابع لصندوق الايداع والتدبير

لبنى ابروك - هبة بريس

كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات، عن وجود اختلالات في تسيير وتدبير صندوق الايداع والتدبير.

وأفاد جطو في تقريره الصادر مؤخرا، أن الصندوق يفتقر لمجلس إدارة يحظى بكامل الإختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.

وتطرق تقرير المجلس، الى القطاع السياحي التابع لصندوق الإيداع والتدبير، مشيرا الى ان هذا الاخير و لدعم السياسة التي تنهجها الدولة من أجل تحقيق أهداف رؤيتي 2010 و2020، أحدث شركات فرعية مثل “CDG Development” و”Madaef”.

وأكد المجلس، على أن المجموعة سجلت منذ سنة 2008 خسائر في هذا القطاع أثرت سلباً على ناتجها.

وأمام هذا الوضع، أوصى المجلس السلطات العمومية بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، ودعا إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.

وشدد المجلس على ضرورة قيام صندوق الإيداع والتدبير بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات، وأوصى وزارة الاقتصاد والمالية بالتأكد من مدى احترام الصندوق للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات.

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