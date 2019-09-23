حساب “عبارات الحزن والأسى” .. العثماني يتجاهل نشر بلاغ الديوان الملكي

لبنى أبروك - هبة بريس

يبدو أن رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يستسغ مضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي كشف استدعاء الملك محمد السادس، لسعد الدين العثماني، لاستفساره حول مستجدات التعديل الحكومي المنتظر.

سعد الدين العثماني، المعروف بنشاطه المتواصل بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر صور وأخبار أنشطته وتحركاته، وكذا التعبير عن مواساته للمغاربة جراء الفواجع والحوادث التي شهدتها البلاد خلال الاشهر الأخيرة، لم يكلف نفسه عناء نشر بلاغ الديوان الملكي، أو اخبار الرأي العام بمستجدات وتطورات التعديل الحكومي.

عدد من النشطاء تساءلوا عن سبب تجاهل رئيس الحكومة لنشر بلاغ الديوان الملكي، الذي يعد أحد أهم الأحداث المتعلقة بمنصبه الحكومي، وكذا بالمغاربة، على اعتبار أن الجميع ينتظر الأسماء “الكفء” و”المسؤولة” التي سيعلن عليها لتولي مناصب القطاعات والوزارات التي عرفت تراجعا وفشلا ملحوظا طيلة السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، اعتبر أحد النشطاء، أن تجاهل العثماني لنشر بلاغ الديوان الملكي، يعد تعبيرا واضحا عن عدم رضاه بمضامينه، وكذا لخوفه من القرارات التي قد تلي البلاغ “القوي”.

ونعت ناشط آخر، حساب العثماني “الفيسبوكي”، ب”حساب عبارات الحزن والاسى”، لافتا الى أن رئيس الحكومة يخصص حسابه فقط لتقديم تعازيه لعائلات وأقارب ضحايا الفواجع والحوادث.

هذا ويشار الى أن بلاغ للديوان الملك، أفاد أن ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني.

وخلال هذا الاستقبال، استفسر صاحب الجلالة أعزه الله، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019.

وتتعلق هذه التوجيهات الملكية برفع رئيس الحكومة للنظر السامي لجلالة الملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة”.

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