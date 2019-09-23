الرباط .. التحقيق مع مرشحين لولوج أسلاك الشرطة أدلوا بدبلومات وشواهد مزورة

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، نهاية الأسبوع الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إدلاء مرشحين لولوج أسلاك التوظيف بالأمن الوطني لدبلومات دراسية وجامعية مزورة.

وكانت عملية الافتحاص والمراقبة التي تخضع لها الشواهد الجامعية المقدمة من قبل المرشحين لاجتياز مختلف مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة قد أظهرت أن الدبلومات التي أدلى بها مرشحان مزورة، ولا وجود لها في قواعد معطيات المؤسسات التعليمة الصادرة عنها، وهو ما اقتضى تكليف مصالح الشرطة القضائية بالرباط بإجراء بحث قضائي في مواجهة أصحابها.

وتشكل عملية المراقبة القبلية لملفات المترشحين مرحلة أساسية ضمن مسطرة التوظيف المستجدة التي تعمل بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تهدف بالأساس إلى تكريس تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لاجتياز مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني،وذلك في مقابل زجر كل أشكال التلاعب والتزوير التي قد تمتد إلى الشروط المطلوبة لهذا الغرض.

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