تارودانت يا عروسه فجنان زجل لأسماء باحيدة

زجل لأسماء باحيدة

تارودانت يا غاليه علدوام

سكنو فيك قوام وقوام

ومازال ينصفك التاريخ ويعيد لمقام

يا رودانه ياحب القلب

ياعروسه

يا تخليطه لعراسي وبلعمان

فيك النخل

فيك زيتون

فيك سور عظيم بجلالو شامخ يلالي

واقف يشهد على لصرا وكان

يا تارودانت يا عروسة

يا تارودانت يا وردة وسط جنان

خدودك الحمرا

وسواقي من عرايصك

تسقي لجنان

منك فنان

نظام لكريحه شعار شعار

منك صنايعي

بدع وتقن بالحب تفنان

زين بالحنه تزين

ولكحل فعيونك

اخبل لهدوب

ورموش كحله تجفل

وتبورد فوق العلام

لدهم وسربة

وقوافل سكر من ثغرك كانت تبان

يا زينت لمدون يا تارودانت

عروسه

حرة …غرة

حبيبة القلب على الدوام

ناسها ملاح فلاسفية وفهام

شرفاء وعلى ضيف الله حنان

حبك فقلبي يزيد يحفر ويحفر

ولعيونك نسوق لبها من حبي

ولغرام

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