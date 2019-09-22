صادم.. تفاصيل القاء القبض على عصابة “السماوي” ضواحي تطوان (صورة)

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

شهدت منطقة بني حرشان التابعة ترابيا لاقليم تطوان صباح اليوم السبت 22 شتنبر ، واقعة سرقة على طريقة “السماوي” بطلها 4 افراد حاولوا النصب على سيدة، لكن مغامرتهم انتهت عكس ماكانوا يخططون له.

وحسب مصادر “هبة بريس” فقد تمكن سكان المنطقة من القاء القبض على افراد العصابة المكونة من 4 اشخاص بينهم سيدتين حاولوا النصب على امراة داخل منزلها بعدما عمدوا الى تنويمها بطريقة “السماوي” وسلبها مبلغا ماليا قبل ان يفروا خارجا على متن سيارة نفعية، الا ان يقظة شقيقة الضحية واستنجادها بالجيران مكنت من القاء القبض عليهم بالقرب من احدى زوايا المنطقة.

وقد تم تسليم المشتبه فيهم الاربعة الى عناصر الدرك الملكي من اجل التحقيق معهم في المنسوب اليهم.

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