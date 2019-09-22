بعد إنتهاء عملية العبور …إستحسان غير مسبوق في صفوف الجالية هذه السنة

يسير الإيحيائي _ هبة بريس من مدريد _

خلفت عملية “مرحبا” في شقها التنظيمي لهذه السنة نجاحا وإستحسانا كبيرين وتنويها غير مسبوق برزت أولى إنعكاساته الإيجابية في أوساط الجالية المغربية على متن البواخر وهي تتباذل أطراف الحديث فيما بينها مستغلة المقارنة بين عملية عبور هذه السنة ونظيرتها السنة الماضية.

شهادات كان من الواجب أن ننقلها باعتبارنا موقع إعلامي مستقل ينتقذ وينوه من زاوية مهنية معقلنة ودون التحامل على أي كان ، وفي هذا الإطار كانت للجالية المغربية المقيمة بديار المهجر إرتسامات جد إيجابية عن عملية العبور 2019 خاصة أولائك العابرين من ميناء طنجة المتوسط الذي يبدو أنه إستفاذ من “شوهة” الصيف الماضي وطور من أساليبه التنظيمية عبر الإجتماعات التنسيقية بين كل الأجهزة والمصالح، وأبان عن علو كعبه رغم بعض الإشكاليات البسيطة التي نعتبرها مضيعة للوقت ولا ترقى إلى مستوى التعليق.

رجوعا إلى فضيحة السنة الماضية ونتائجها الوخيمة حيث كنا قد نشرنا عددا كبيرا من المقالات بناءا على ما وثقته عدسة “هبة بريس” طيلة أيام الأزمة ، إذ كان إهتمام الرأي العام الوطني منصبا نحو ميناء طنجة المتوسط تحديدا لما شهده من إزدحام وإختناق غير مسبوق كاد أن يخرج الأمور عن السيطرة ويحول النقطة الحدودية إلى مسرح للفوضى والإحتجاج لولا تدخل بعض المسؤولين الكبار في الوقت المناسب بعين المكان لإمتصاص الغضب والوقوف على إجراءات “إنسانية” ما كانت لتباشر دون حضورهم وعلى رأسهم السيد عامل إقليم “فحص أنجرة” الذي أظهرت مقاطع الفيديو أنه كان يوزع قنينات الماء المعدني على المسافرين دون أن يتعرفوا عليه .

ومن العدل والإنصاف كذلك أن ننوه بالعمل المتواصل الذي قامت به مصالح الجمارك على مستوى الميناء المتوسطي في شخص السيد” المهدي بنداوود “المدير المكلف بمراقبة المسافرين بمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط بالإضافة إلى المفتشين والأعوان الذين بذلوا مجهودات مضاعفة خلال فترة الذروة ذهابا وإيابا ، الشيئ الذي خلف إنطباعا جيدا لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر والتي قارب عدد الوافدين منها إلى أرض الوطن هذه السنة 3 مليون _ حسب إحصائيات رسمية _ .

ويبقى نظام الرقمنة الذي تسلكه الإدارة العامة للجمارك في عملية العبور إنجازا كبيرا كان له الفضل في تسريع عملية العبور سيما في إجراءات الإستيراد المؤقت للسيارت والذي لم يعد يقتصر على ملئ الإستمارة كما كان عليه الوضع فيما قبل، بل صار لا يتعدى الدقيقتين ويمكن مباشرته على متن الباخرة من طرف عناصر الجمارك الذين خصصت لهم مكاتب لهذا الغرض، أما فيما يتعلق بالعمل الأمني وملائمته لإستقبال الجالية فقد إتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني بدورها إجراءات موازية على غرار الجمارك ،حيث جندت عناصرها في كل النقاط وعززت مصلحة ختم الجوازات بعناصر تم إستقدامها من المدن الأخرى “الرونفور” لتسريع عملية الختم وضمان مرور العبور في أجواء عادية، ومباشرة بعد مرحلة العبور أصدرت المديرية قرارا جديدا يقضي بإلغاء الإستمارة التي إعتمدت على مدى عقود طويلة كورقة ملازمة لجواز السفر في مختلف المعابر البرية والبحرية والمطارات،إذ ستكتفي هذه المصلحة بمعالجة المعطيات الشخصية بواسطة أجهزة إليكترونية صمم برنامجها لقراءة محتوى الجواز البييوميتري كما هو الشأن في الدول المتقدمة.

من ناحية أخرى وكي نختتم تقييم عملية العبور لهذه السنة التي تميزت بتنظيم محكم وسرعة في الإركاب تجب الإشارة أن ميناء طنجة المتوسط لا زال يعاني من بعض المشاكل المرتبطة أساسا بمهام السيد “حسن عبقري” ونذكر على سبيل المثال لا الحصر إنعدام مدخل رئيسي للطوارئ والذي بات مطلبا ملحا لدى العاملين بالميناء قبل المسافرين .

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