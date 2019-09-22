بعد قرار “تأديبها”..نشطاء يُطلقون “هاشتاغ كشف الحقيقة ليس جريمة” تضامنا مع استاذة

هبة بريس – الرباط

انتشر “هاشتاغ” “كشف الحقيقة ليس جريمة” على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا وتضامنا مع مدرسة صدر في حقها قرار باحالتها على المجلس التاديبي بسبب نشرها لفيديو يوثق حسبها ل “الوضعية الكارثية” لقسم باحدى المدارس ضواحي مدينة سيدي قاسم.

وكان مقطع الفيديو، الذي تقارب مدته دقيقة، قد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مخلفا العديد من الردود، ما دفع الوزارة الوصية على القطاع إلى الدخول على الخط وإحالة المدرسة على المجلس التأديبي.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، كذّب الفيديو معتبرا أنه “مسعى لنشر التفاهات”

وأكد أمزازي على أنه تم إخلاء القسم على أن يتم هدمه السنة المقبلة، فيما تم عرض مقطع فيديو خلال اللقاء نفسه الذي حضره الوزير لفصل قيل إنه الفصل الحالي الذي تدرس فيه الأستاذة.

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