شركة : مخزون الغاز بساحل العرائش يقدر بـ 1.2 تريليون قدم مكعب

هبة بريس ـ الرباط

قدرت شركة النفط البريطانية “Chariot Oil & Gas Limited” توقعاتها بخصوص إمكانيات الغاز الطبيعي في منطقة “اللكسوس ” بالعرائش، ب 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بلاغ لها، إن النتائج التي توصلت لها فاقت توقعاتها، حيث قدرت أن الغاز القابل للاستخراج من الساحل الشمالي للمغرب، في منطقة حوض “اللوكوس” يقترب من 1.2 تريليون قدم مكعب موزعة على سبعة مواقع، في خمسة آبار متفرقة.

وقال ، المدير العام للشركة البريطانية، إن هذا الاكتشاف ذو أهمية استراتيجية كبيرة وهو يأتي في وقت مناسب للغاية.

وحصلت الشركة البريطانية على ترخيص للتنقيب على الغاز بمنطقة “اللكسوس”، في أبريل الماضي على مساحة تقدر بـ 2390 كيلومتر مربع، من طرق المكتب الوطني للهيدروكربونات والطاقة والمعادن، الذي يعد شريكا للشركة بنسبة 25 ٪ ، فيما تمتلك هذه الأخيرة 75 ٪ من حقوق الرخصة

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