برلماني : الناس يريدون حقهم في الظلم بعدما يئسوا من حقهم في العدل

هبة بريس ـ الرباط
قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية؛ الحسين حريش، إن “مصالح العمالات والوكالة الحضرية بسوس، حريصة على التطبيق المتطرف والصارم للقانون؛ حينما يتعلق الأمر بمواطن بسيط ينوي بناء منزل من خمسين أو ستين مترا مربعا”.
وأوضح حريش؛ في تدوينة على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أنه “حينما يتعلق الأمر بمواطن بسيط لا حول له ولا قوة؛ يطبق القانون بإفراط، ولكن حيننما تتحرك الهواتف لفائذة النافذين يطحن القانون طحنا وتدبج المحاضر ليلا”، مشيرا إلى أنه سيعمل على فضحهم واحدا واحدا”.
وأكد برلماني حزب رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق بـ”بناية تقع حسب تصميم التهيئة في منطقة مخصصة للعمارات، وتم الترخيص لها دون غيرها من الحالات المتطابقة في هذه المنطقة”، مشيرا إلى أن “الدستور ينص على المساواة، والناس يريدون حقهم في الظلم بعدما يئسوا من حقهم في العدل”، وفق المتحدث.
احمد الهيدي
في 11:02
حزبكم يتراس الحكومة ويتراس مجلس مدينة تزنيت وتنتقدون من هل تشكون فشلكم للمعارضة المدينة تقهقرت واتسخت الله ينتقم منكم
عمر
في 12:21
من المسؤول يا السيد النائب? المواطن أعطى صوطه لحزب من أجل القضاء على مثل هذه المشاكل. فمن المسؤول يا السيد النائب. فاذا وجد هذا الحزب عراقل أمامه تعيقه على تنفيذ ما وعد به فلماذا لا يقدم استقالته و بذالك تبقى مكانته أعلى في نظر المواطن.
علي
في 13:35
أصبح شعار السياسين هو الكلام وليس الفعل .مند الاستغلال وهم يتكلمون ونحن نسمع هم يأكلون ونحن نتفرج . دواء ليس بعده دواء دائما أقول هذا واطلب به كمغربي حثى النخاع وابن مقاومه .ادا لم نحاسب الفاسدين والمفسدين كيف ما كان موقعهم فالمغرب لن يكون بخير ولن ينعم بالازدهار مشاكلنا بصفة عامة تكمل في القضاء على الفساد بأي طريقة الهمه القضاء عليه و إنشاء دولة القانون والمحاسبة للجميع .