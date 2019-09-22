برلماني : الناس يريدون حقهم في الظلم بعدما يئسوا من حقهم في العدل

هبة بريس ـ الرباط

قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية؛ الحسين حريش، إن “مصالح العمالات والوكالة الحضرية بسوس، حريصة على التطبيق المتطرف والصارم للقانون؛ حينما يتعلق الأمر بمواطن بسيط ينوي بناء منزل من خمسين أو ستين مترا مربعا”.

وأوضح حريش؛ في تدوينة على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أنه “حينما يتعلق الأمر بمواطن بسيط لا حول له ولا قوة؛ يطبق القانون بإفراط، ولكن حيننما تتحرك الهواتف لفائذة النافذين يطحن القانون طحنا وتدبج المحاضر ليلا”، مشيرا إلى أنه سيعمل على فضحهم واحدا واحدا”.

وأكد برلماني حزب رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق بـ”بناية تقع حسب تصميم التهيئة في منطقة مخصصة للعمارات، وتم الترخيص لها دون غيرها من الحالات المتطابقة في هذه المنطقة”، مشيرا إلى أن “الدستور ينص على المساواة، والناس يريدون حقهم في الظلم بعدما يئسوا من حقهم في العدل”، وفق المتحدث.

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