استاذ يُعنف تلميذا بطريقة “بشعة” بمارتيل (صور)

هبة بريس _ الرباط

تعرض تلميذ يدرس في الخامس ابتدائي، بالمدرسة الابتدائية عبد الله إبراهيم بحي الديزة في مرتيل، إلى اعتداء شنيع من طرف أستاذه الذي يدرسه اللغة الفرنسية داخل القسم، مما تسبب له في إصابات متفرقة في جسده.

وتداول اقارب الطفل صور له عبر موقع فايسبوك تظهر تعرضه لاعتداء جسدي وصف ب”الوحشي” وللضرب والرفس في مناطق متفرقة من جسمه أمام زملائه ، مخلفا له كدمات في أطرفه السفلية ،بسبب عدم حفظه لجدول الضرب لأستاذ مادة الفرنسية بالمدرسة المذكورة.

واضافت العائلة ان الأستاذ واصل عملية التعذيب في حق التلميذ الذي لم تشفع له توسلاته ورغباته لاستاذه بالتوقف عن ضربه، باستعمال هراوة وسلخه في جميع أنحاء جسده الصغير، حيث فجعت الاسرة عندما رأت ما تعرض له ابنها من وتعذيب وضرب وقررت متابعة الأستاذ قضائيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0