استاذ يُعنف تلميذا بطريقة “بشعة” بمارتيل (صور)

هبة بريس _ الرباط
تعرض تلميذ يدرس في الخامس ابتدائي، بالمدرسة الابتدائية عبد الله إبراهيم بحي الديزة في مرتيل، إلى اعتداء شنيع من طرف أستاذه الذي يدرسه اللغة الفرنسية داخل القسم، مما تسبب له في إصابات متفرقة في جسده.
وتداول اقارب الطفل صور له عبر موقع فايسبوك تظهر تعرضه لاعتداء جسدي وصف ب”الوحشي” وللضرب والرفس في مناطق متفرقة من جسمه أمام زملائه ، مخلفا له كدمات في أطرفه السفلية ،بسبب عدم حفظه لجدول الضرب لأستاذ مادة الفرنسية بالمدرسة المذكورة.
واضافت العائلة ان الأستاذ واصل عملية التعذيب في حق التلميذ الذي لم تشفع له توسلاته ورغباته لاستاذه بالتوقف عن ضربه، باستعمال هراوة وسلخه في جميع أنحاء جسده الصغير، حيث فجعت الاسرة عندما رأت ما تعرض له ابنها من وتعذيب وضرب وقررت متابعة الأستاذ قضائيا.
مدرس
في 00:33
الاستاذ بين العملية التربوية والاسرة والعقاب وكيفية تحقيق الكفاية.انا رجل تربية لم اعنف تلميذا ولكن نبهته شفويا،فاذا بلوي امره يشكيني .نعم ان المدرس بين نارين ان تعمل كالسلف او تترك العملية التربوية
تلقائية…لا بد ان تشارك الاسرة.
زوزو يصطاد السمك
في 00:43
المدرسة مگان للتربیة والدراسة ولیست سجنا وحتی ف داخل السجن لا یتعرض السجین للضرب فما بالک المدرسة یجب اللجوء للقضاء لینصفه والسلام.
Mounir
في 01:05
الجميع يعي ويعرف انه جيل قليل الاذب و التربية، جيل جديد لا يحترم والديه ولا من هم اكبر سنا منه، جيل نرى منه قلة الاحترام والكلام النابي في الشارع، انا ليس لي علاقة بسلك التعليم لكي ادافع عن الاساتذة انا فقط اشرح ما اراه جديدا في مجتمعنا… علاقتي الوحيدة بسلك التعليم هي الاحترام و التقدير، انا الان موظف وفي منتصف العمر ولا زلت اتمنى ان التقي باحد استذتي لاقبل راسه وانحني اليه احتراما وتقديرا لما اسدوه لي من معروف فالتربية و التعليم
وجدي
في 01:05
كذب في كذب الأطفال يتنفسون الكذب فلا يعقل أن يقوم أستاذ بهذا العمل الشنيع الأسرة والإباء والأمهات اهملوا واجباتهم التربوية ويعلقون فشل أبناءهم في الدراسة والسلوك على المدرسة والأستاذ وأصبح الإعلام يساند هذه الافتراءات