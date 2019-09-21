القوات العمومية تفرق وقفة احتجاحية امام مقر عمالة بركان

هبة بريس _ وجدة

تدخلت القوات العمومية لمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها العديد من الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية بعد زوال اليوم السبت 21 شتنبر الجاري بمدينة بركان.

وبعد تجمع العشرات من المواطنين، ينتمون إلى مختلف الهيئات الجمعوية، والسياسية والنقابية، امام مقر عمالة بركان تدخلت القوات العمومية، ومنعتهم من الإحتجاج بالقوة مما خلف اصابات في صفوف المتظاهرين.

وكانت مجموعة من الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات نقابية بمدينة بركان، قد دعت للخروج في وقفات احتجاجية أمام عمالة المدينة عبر نشطاء بصفحات التواصل الاجتماعي ضدا على ما اسمته ب“انتشار التهميش والاقصاء والبطالة وغياب الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وهدر المال العام،”.

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