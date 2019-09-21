العثماني..الاحزاب السياسية لعبت دورا كبيرا في الدفاع عن مغربية الصحراء!

هبة بريس _ الرباط
قال سعد الدين العثماني، الامين العام لحزب العدالة والتنمية ان حزبه كان دائما في طليعة المدافعين عن قضية الصحراء المغربية، من خلال نصرته للقضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية.
وأضاف العثماني صباح اليوم السبت، خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة الصحراء المغربية التابعة للبيجيدي، أن قضية الصحراء المغربية هي الشعب المغربي بكل مكوناته سواء الرسمية منها أو المدنية، مبرزا الدور البارز الذي لعبته الأحزاب السياسية الوطنية في الترافع والدفاع عن هذه القضية على صعيد مختلف المحافل الدولية.
وأضاف العثماني، “لهذا فكرنا في حزب العدالة والتنمية بأن نؤسس لجنة خاصة بالصحراء المغربية، لكي تكون مشتلا للتفكير والدراسة والاقتراح وللمبادرة، خارج المغرب و داخله لنصرة القضية الوطنية والدفاع عن الحق المغربي”.
علي
في 22:10
من لا يعترف بأن الصحراء مغربية بحكم التاريخ فهو لا يعرف من هو أبوه . رجاءي سعادة الوزير الأول لا تكرر هدا الكلام مرة أخرى . نحن نحارب الفساد والمحسوبية والرشوة . والأحزاب المغربية مشاركة في الفساد والمحسوبية والرشوة بشكل مباشر .
جمال بدر الدين
في 22:21
وماهو الدورةالذي لعبته هذه الأحزاب في حياة المواطنين المغاربة؟؟؟ ماهي النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي تتحمل كل الأحزاب مسؤوليتها فيها بشكل مباشر أو غير مباشر؟؟؟؟ ما الدور الذي كان لهذه الأحزاب في الفساد الذي يضرب المغرب في كل المجالات والميادين، وإلى أي حد تعتبر مسؤوليتها فيه خطيرة؟؟؟؟ كيف يمكن أن تدفع هذه الأحزاب فاتورة هذه اامصائب بدل أن تقدم نفسها كطرف بريء في كل ما حدث ويحدث، ثم تبدأ في الاستعداد للانتخابات القادمة وكأن شيئا لم يقع؟؟؟؟
كيف تحاول هذه الأحزاب اليوم التغطية على كوارثها بالركوب على ماتسميه دورها الإيجابي في قضية الصحراء المغربية، وكأن مئات الآلاف الذين شاركوا في المسيرة الخضراء كانوا كلهم من الأحزاب فقط؟؟؟؟ يجب الوقوف في موقف المسؤولية والمحاسبة عليها…بدل الهروب منها إلى الأمام….