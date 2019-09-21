هل منح امزازي التعليم الخاص الضوء الاخضر للتوسع في العالم القروي؟

هبة بريس - الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ان وزارته تهتم بدعم القطاع الخصوصي، معتبرا أنه طرفا أساسيا في الرفع من جودة التعليم.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية، صباح يوم امس الجمعة، في الرباط، عرض خلالها أمزازي أبرز ملفات الدخول المدرسي، والتكويني، والجامعي للموسم الجديد، الذي سيعرف تنفيذ، وتنزيل مضامين القانون الإطار بعد المصادقة عليه.

واعتبر وزير التربية الوطنية أن مؤسسات التعليم الخاص لا ينبغي أن تقتصر على المدن الكبرى ويجب أن تتوسع، أيضا إلى العالم القروي، مشيرا إلى أنه يجب تخصيص منح لولوج التعليم الخاص، فيما أكد أن الدولة ستقدم تحفيزات لدعم هذه المؤسسات الخاصة.

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