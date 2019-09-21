الطالبي ومولاي حفيظ: “لمغاربة بغاو الجودة والرهان خلق 500 ألف منصب شغل”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إعتبر رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للاحرار ووزير الرياضة ، أن المغاربة ” ما بقاوش يقبلوا الرداءة ” مضيفا ” بغاو الجودة ” في إشارة له الى المشاريع الجديدة التي تعرفها المملكة ” القطار السريع ..الترومواي”

وأضاف في وصفه لوضعية المغاربة اليوم قائلا : “ما يقبلوش اش واقع في المستشفيات وغيرها، معتبرا أن حزب الاحرار قادر على الاجابة على اسئلة المغاربة، من خلال الكفاءات والافكار القادرة على الانتاج واستيعاب القضايا التنموية للبلد من توفير للامن الغذائي و التفكير في الماء وندرته وكذلك التحدي الطاقي المستقبلي بسبب استمرار بؤر التوثر في الخليج.

من جانبه إعتبر التجمعي مولاي حفيظ العلمي، في كلمة له في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لشبيبة الاحرار بأكادير ، مساء أمس الجمعة 20 شتنبر ، أن المغرب يزخر بالكفاءات العالية تشكل ثروة حقيقية يمكنها تغيير المغرب الى الافضل عبر حل اشكالية البطالة، مؤكدا أنه تم رفع رهان تشغيل 500 ألف شخص في المناطق الصناعية لازال قائما، بعد تجاوز عدد 405 ألف منصب، مشيرا أنه لازالت سنتان يمكن من خلالها تجاوز العدد، عبر دعم تكوين الشباب”.

وتمنى مولاي حفيظ العلمي أن تكون المسؤولية مستقبلا بيد الشباب، وان تحقيق ذلك مرتبط بمصالحة الشباب مع السياسة والانخراط الفعلي في العمل التدبيري، مشيرا أن ” مسار الثقة” فيه عدد من الاجابات للشباب المغربي.

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