أوجار وزير العدل …لابد من دعم الحريات الفردية بمبادرات تشريعية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثالثة من الجامعة الصيفية التي تنظم تحت شعار ” تعبئة الشباب من أجل مشاركة سياسية مواطنة” والتي تحتضنها مدينة أكادير الجمعة والسبت 22 شتنبر الجاري، على ضرورة دعم الحريات الفردية عبر مبادرات تشريعية وفق ما ينسجم مع طموحات المغاربة بحسب تعبيره.

وأضاف ” حكيم ” الاحرار بحسب ما وصفه شباب الحزب، ان المغاربة يسعونا الى ترسيخ دولة القانون مع احترام حق ” المراة والرجل والطفل” وهو طموح معقول تبناه الحزب من خلال مشروعه ” مسار الثقة” الذي يسير في اتجاه المشروع التنموي الذي أطلقه ملك البلاد.

ويأتي كلام وزير العدل اوجار، في سياق ما يعيشه الشارع المغربي مؤخرا من خلال دعوة الحقوقيين بضرورة حماية الحريات الفردية .

وكشف اوجار أن الحزب الاحرار من خلال نجاحاته ، بات يتعرض لضربات متثالية في اشارة الى خصومه السياسيين، موجها لهم رسالة مفادها أن من يحاربون الاحرار سرا وعلانية، لن يصلوا الى مرادهم، مؤكدا ان كل تنظيمات الحزب ومناضليه معتزون بأخنوش وكل القيادات والهدف بحسب تعبيره هو الانتصار في استحقاقات 2021 من أجل بناء مغرب قوي.

مختتما كلمته بسعادته في المشاركة في الدورة الثالثة للجامعة، مشيرا انه قبل ازيد من ثلاثة عقود كان الحزب يضم المئات من الشباب، قبل أن يصل اليوم الى الالاف ممن يريدون تسلم المشعل ، مشيرا ان المغرب يمر بمتغيرات ذات اتجاهين ” داخلي وخارجي ” شكلت دعوة ملك البلاد الى ضرورة التفكير الجماعي لتنمية البلد وبناء مشروع حداثي، وهو نفس الاتجاه لمشروع الثقة للاحرار والذي لايشبه مشاريع اخرى تريد ارجاع البلد للوراء بحسب تعبيره.

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