امزازي : الأستاذة التي نشرت صورا لحجرات مدرسية مهدمة ستحال على المجلس التأديبي

هبة بريس ـ الرباط
كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ان الأستاذة التي نشرت فيديو يظهر حجرات مدرسة مهدمة على أساس أنها مدرسة يتابع فيها التلاميذ دراستهم، ستتم إحالتها على مجلس تأديبي.
وأوضح أمزازي في ندوة صحفية، عقدها اليوم الجمعة، بملحقة وزارته بالرباط، أن الأستاذة المذكورة زارت هذه المؤسسة التعليمية في بداية تعيينها، أي قبل أن تنتهي الأشغال فيها، وفي بداية الدخول المدرسي كانت المؤسسة جاهزة.
وأضاف “الأكثر من هذا زملاء هذه الأستاذة وقعوا محضرا أكدوا فيه أن ما قامت به هذه الأستاذة ليس له أي أساس”.
وقام أمزازي بعرض فيديو خلال الندوة يظهر المؤسسة التعليمية قبل نهاية أشغال البناء فيها وبعدها، وصورا للأستاذة المذكورة وهي تدرس في فصل مصبوغ ومكتمل البناء قبل ان يتساءل ” لماذا هذا الجلد الذاتي؟، لماذا نهدم عوض أن نبني؟، مشيرا أن بعض الصور المنتشرة في وسائط التواصل الاجتماعي كانت لحجر دراسية في مصر وليس بالمغرب، ونفس الأمر بالنسبة لصور بعض المقررات المليئة بالأخطاء والتي ليست لها علاقة بالمقررات المغربية”.
زبيدة
في 20:46
هكذا ياسي الوزير ، كل من قال الحق يجب تأديبه ليقول الكذب.
و اخرج ياسي الوزير غير بعيد عن الرباط. وسترى ما أنت و الدولة كلها على علم به ، أقسام مدارس كلها مبنية (en préfabriqué ) – لا أعرف الكلمة بالعربية -. وهي في حالة مزرية .
ليتني كنت أعرف كيف ترسل الصور التي يكفي التقاطها من خارج أسوار هذه المؤسسات ( و أعتذر لهذه الكلمة التي أفرغتها من دلالتها ).
أما ما يحكيه أولياء أمور تلاميذ يدرسون بداخلها ، فوالله إنه ليدمي القلوب الصلدة .
قولوا الحقيقة لانفسكم – كما طلبه منكم ملك البلاد في آخر خطاب – ولو كانت هذه الحقيقة مرة.
وجدي
في 20:46
Il est scandaleux d’ecrire sur la misère que de la vivre.
مواطن
في 20:55
لماذا تقدم هذه الأستاذة الى الملس التاذيبي؟ ألأنها صورت وتكلمت عن الواقع؟ اذا كان هذه هو السبب، فقدموا كذلك ادريس جطو ومساعديه أمام مجلسكم التأديبي الموقر. أقول لك يا وزير التعليم : الله اينعل اللي ما يحشم.
ك ي
في 21:02
أنت الذي يجب أن تحال على مجلس التأ ديبي
عابر سبيل
في 21:15
لو كانت القاعة في طور البناء كما يدعي سيادة الوزير لما علقت فيها الصبورة .مع العلم ان حجرتان دراسيتان غير كافية للتدريس .و سؤالي لك سياظة الوزير هل ترضى لابنائك ان يتعلمو في مثل هاته القاعات ؟ و لما لا تدرس ابنائك مع اولاد الشعب. لكي تقف شخصيا على معانات الطبقة الواسعة من هذا الوطن .
وجدي
في 21:21
والله هذا مرض نفسي عويص يعيشه المغاربة مع هذه المواقع . انها حالات خطيرة من أناس مليئين بالعقد . لم أتفاجأ أبداً لان مثلها كثيرون. يجب معاقبتها