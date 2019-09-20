امزازي : الأستاذة التي نشرت صورا لحجرات مدرسية مهدمة ستحال على المجلس التأديبي

هبة بريس ـ الرباط

كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ان الأستاذة التي نشرت فيديو يظهر حجرات مدرسة مهدمة على أساس أنها مدرسة يتابع فيها التلاميذ دراستهم، ستتم إحالتها على مجلس تأديبي.

وأوضح أمزازي في ندوة صحفية، عقدها اليوم الجمعة، بملحقة وزارته بالرباط، أن الأستاذة المذكورة زارت هذه المؤسسة التعليمية في بداية تعيينها، أي قبل أن تنتهي الأشغال فيها، وفي بداية الدخول المدرسي كانت المؤسسة جاهزة.

وأضاف “الأكثر من هذا زملاء هذه الأستاذة وقعوا محضرا أكدوا فيه أن ما قامت به هذه الأستاذة ليس له أي أساس”.

وقام أمزازي بعرض فيديو خلال الندوة يظهر المؤسسة التعليمية قبل نهاية أشغال البناء فيها وبعدها، وصورا للأستاذة المذكورة وهي تدرس في فصل مصبوغ ومكتمل البناء قبل ان يتساءل ” لماذا هذا الجلد الذاتي؟، لماذا نهدم عوض أن نبني؟، مشيرا أن بعض الصور المنتشرة في وسائط التواصل الاجتماعي كانت لحجر دراسية في مصر وليس بالمغرب، ونفس الأمر بالنسبة لصور بعض المقررات المليئة بالأخطاء والتي ليست لها علاقة بالمقررات المغربية”.

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