النيابة تسقط تهمة الخيانة الزوجية عن الفنانة نجاة الوافي

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تتبع الراي العام اللغط الذي اثير حول قضية الممثلة المغربية نجاة الوافي والمخرج السينمائي سعيد خلاف، بعد تقديم زوجها الأمريكي الجنسية، شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية مع المخرج المذكور.

وبناء على مصادر هبة بريس فان النيابة العامة اصدرت بتاريخ 19 شتنبر براءة الممثلة نجاة الوافي من جنحة الخيانة الزوجية لانعدام ثبوت الفعل طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي.

على إثر ذلك، قررت النيابة العامة بعد ثلاثة أشهر من التحقيق استبعاد تهمة الخيانة الزوجية في حق الممثلة وهي التهمة المشينة التي لحقتها بفعل هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 29 آراء 26 3