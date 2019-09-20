“الجامعة للجميع رافعة أساسية للتنمية” شعار الدورة الخريفية الأولى للجامعة للجميع فرع جهة درعة تافيلالت

هبة بريس – الرشيدية

تنظم “الجامعة للجميع – للتعلم مدى الحياة فرع جهة درعة تافيلالت”، لقاءً افتتاحيا لدورتها الخريفية الأولى، تحت شعار “الجامعة للجميع رافعة أساسية للتنمية”، يؤطره أساتذة وخبراء في مجالات التنمية والتكوين من هيئات مختلفة، وذلك يومي 20 و 21 شتنبر 2019 بقاعة المؤتمرات بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرشيدية.

ويأتي هذا اللقاء حسب بلاغ صحفي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، بعد مجموعة من اللقاءات التحضيرية مع الهيئات والتنظيمات التي تتقاسم المبادئ والتوجهات نفسها وشبكة الجامعات للجميع عبر العالم والمغرب، وهي الخطوات التي تم تتويجها بتأسيس فرع الجامعة للجميع بجهة درعة تافيلالت.

ويهدف هذا اللقاء حسب ذات البلاغ، إلى تقديم خارطة طريق لآليات اشتغال الجامعة للجميع بدرعة تافيلالت، مع استحضار خصوصية الجهة، مع عرض مختلف مسارات الجامعات للجميع التي تشتغل بكافة تراب المملكة وبعض التجارب الدولية، التي من الممكن الإقتداء بمضامينها وتكييفها للاشتغال في مجالي التنمية والتكوين بمختلف الأقاليم الخمسة لجهة درعة تافيلالت.

كما يهدف إلى عرض بعض المقاربات الممكنة لتنمية الجهة عبر العمل بهذا التنظيم، وتسخير كل الطاقات والكفاءات الجهوية في تنمية العنصر البشري بالدرجة الأولى، إلى جانب تقديم رؤية تشخيصية وأخرى استشرافية لفعل التنمية بالجهة.

ويشمل اللقاء الافتتاحي للدورة الخريفية للجامعة للجميع بدرعة تافيلالت، لقاءً تواصليا يوم الجمعة 20 شتنبر الجاري، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، يؤطره المهدي لحلو، أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإحصاء التطبيقي بالرباط، يطرح فيه مختلف توجهات الجامعة للجميع ومراميها واقتراحات تدخلاتها في الجهة، ويحضره مجموعة من المهتمين والأساتذة والكفاءات في مجالات مختلفة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية الحيوية بالجهة.

كما ستنظم الجامعة، في الإطار ذاته، ندوة وطنية يؤطرها خبراء في مجالي الاشتغال (التنمية والتكوين)، يوم السبت 21 شتنبر 2019، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرشيدية، يتم خلالها عرض مقاربات مختلفة لتنمية جهة درعة تافيلالت، ومن بينها التصور العام لاشتغال التنظيم داخل الجهة.

يؤطر هذه الندوة كل من السيد جمال شهيد، رئيس فيدرالية الجامعات للجميع بالمغرب، والسيد سعيد الدكالي المنسق العام لمكتب DVV INTERNATIONAL بالمغرب، والسيد عزيز الكروى خبير في التنمية ومسؤول بمكتب التعاون الألماني بالمغرب.

ومن المرتقب أن تفتتح الجامعة أبوابها في وجه كل شرائح المجتمع وللطلبة والتلاميذ، حيث ستقدم عرضا تكوينيا وتعليميا وفكريا طيلة فترة الدراسة الخريفية كمرحلة أولى، يتغيى الرفع من قدرات الفئات المستهدفة المهنية والشخصية والفكرية، ويتيح لهم فرص أكبر لتحسين مستوى العيش ونمطه.

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