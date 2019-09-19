ستاد المولودية : الملعب جاهز لاستضافة مباريات الموسم الرياضي 2019 – 2020

هبة بريس : وجدة

اصبح الملعب الشرفي بوجدة، الذي شهد على مدى أشهر عديدة أشغالا كثيفة لإعادة تهيئته، الآن جاهزا لاستضافة مباريات فريق المولودية الوجدية برسم الموسم الرياضي 2019 – 2020.

وتم إنجاز مشروع تهيئة وتجديد الملعب الشرفي ، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 19 ألف متفرج، في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وولاية جهة الشرق.

وتم الإعلان عن انتهاء أشغال تهيئة الملعب خلال الزيارة التي قام بها يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، وفد ضم معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، بحضور محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم ونورالدين الرافعي المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة وممثلي المقاولات المشرفة على إنجاز المشروع.

وأشاد مختلف الشركاء في هذا المشروع، بالمناسبة، بانتهاء الأشغال في آجالها المحددة، مؤكدين أن التعبئة والجهود التي بذلت مكنت مدينة وجدة من التوفر على ملعب يستجيب للمعايير المطلوبة ولانتظارات رياضيي جهة الشرق.

يذكر أن أشغال تهيئة الملعب الشرفي بوجدة، التي كلفت نحو 20 مليون درهم، انطلقت بإنجاز أشغال الإنارة وتكسية أرضية الملعب بالعشب الطبيعي.

وهمت باقي أشغال تهيئة مختلف مكونات هذه المنشأة الرياضية، على الخصوص، تهيئة مستودع الملابس والقاعة المخصصة للندوات وقاعة كمال الأجسام ، إضافة إلى تثبيت مقاعد ذات جودة وتهيئة وتجهيز منطقة خاصة بالصحفيين.

ومن جهة اخرى، قررت السلطات المحلية والامنية بالسماح للمولودية الوجدية بلعب مباراة الدورة الثانية للبطولة الاحترافية بالملعب الشرفي، حيث سيستقبل نادي الفتح الرباطي يومه السبت المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال، وخصص النادي تذاكر من فئة 30 درهما للمنعرجين الشمالي والجنوبي، وفئة 40 درهما للمنصة الغير المغطاة و فئة 50 درهما للمنصة المغطاة.

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