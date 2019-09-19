“صورة بورنوغرافية ” تُزلزل حساب الوزير يتيم والاخير يخرج بهذا التوضيح

هبة بريس ـ الرباط

لا حديث قبل ساعات من الان الا عن حساب وزير التشغيل والادماج المهني، محمد يتيم، الذي فاجأ حسابه متتبعيه بصورة بورنوغرافية نشرت على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .

الحديث عن صورة الوزير الاباحية اثارت ردود فعل متباينة بين “مقهقه ومتعجب” من خرجة الوزير المعروف بسوابقه الغرامية قبل ان يعلن رسميا ان الصورة توغلت لحساب الاخير بفعل فاعل .

وزارة الشغل والإدماج المهني، نفت أية صلة للوزير محمد يتيم، بصورة إباحية نشرت على حائط صفحته الخاصة بـ ” الفيسبوك ” .

وقالت الوزارة في توضيح نشرته مساء اليوم الخميس، أنه ” فوجئ وزير الشغل والإدماج المهني، وأعضاء بديوانه باتصالات من بعض المتابعين له من أصدقاء صفحته بتنبيهه على نشر صورة مخلة بحائطه الشخصي بطريقة مجهولة. ”

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني، حسب البلاغ، ان” لا علاقة له بالصورة المتداولة، وانه وقت نشرها كان منشغلا في عمله مؤكدا نفيه لما اورده البعض ممن عمل على التقاط صورة من الصفحة وبنى عليها أحكاما واتهامات مغرضة”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0