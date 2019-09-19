المحرشي يتخلى عن رفيقه بنشماس ويكتب :”لايشرفنا المستوى الذي وصل اليه الحزب”

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

قرر العربي المحرشي، القيادي في حزب الاصالة والمصارة، تجميد حضوره في جميع الأنشطة واللقاأت التي سيعقدها حزب الأصالة والمعاصرة مستقبلا.

وعلل المحرشي (صديق بنشماس) في تدوينة له على فايسبوك، قراره بما آل إليه الحزب من مستوى لا يشرف، معتذرا لعضوات وأعضاء حزبه عن اتخاذه للقرار بشكل انفرادي دون الرجوع إليهم، موجها تحياته “لجميع الباميين والباميات الأحرار الذين يدافعون باستماتة عن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة”، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وكتب المحرشي في تدوينته: “تحية نضالية لجميع الپاميين والپاميات الأحرار الذين يدافعون باستماتة عن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة، نتمنى لهم النجاح و التوفيق.. وأعتذر لهم لأنني قررت تجميد حضوري في جميع الأنشطة واللقاءات، لأن المستوى الذي وصل له الحزب لا يشرفنا نحن كباميين و باميات، ولهذا اسمحولي كثيراً إن كنت اتخدت هذا القرار بشكل انفرادي بدون الرجوع إليكم”

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