الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في ذمة الله

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هبة بريس - وكالات
توفي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.
وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.
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محمد الصنهاجي
في 18:34
إنا لله و إنا اليه راجعون . و عند ربكم تختصمون
سعد
في 19:11
لما حضر هارون الرشيد الموت كان يقول : يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه.
مسكين. ماذا سيقول لربه حين يستوقفه من كانوا قد قتلهم في الدنيا و يقول كل واحد منهم : رب سل هذا الذي قتلني فيم قتلني..
إن لم يعتبر الحكام من الموت ، فلا أظن أنهم سيعتبرون أبدا. و كان الله في عون الحكام.