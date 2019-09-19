الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في ذمة الله

هبة بريس - وكالات

توفي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

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