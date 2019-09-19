الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في ذمة الله

نُشر بتاريخ :  2019-09-19 - 15:39
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هبة بريس - وكالات

توفي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وأُدخل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات في السعودية حيث قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

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2 تعليقان

  1. محمد الصنهاجي

    في 18:34

    إنا لله و إنا اليه راجعون . و عند ربكم تختصمون

  2. سعد

    في 19:11

    لما حضر هارون الرشيد الموت كان يقول : يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه.
    مسكين. ماذا سيقول لربه حين يستوقفه من كانوا قد قتلهم في الدنيا و يقول كل واحد منهم : رب سل هذا الذي قتلني فيم قتلني..
    إن لم يعتبر الحكام من الموت ، فلا أظن أنهم سيعتبرون أبدا. و كان الله في عون الحكام.

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