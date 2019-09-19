الناطق الرسمي باسم الأمن: “ناشرو الصور والفيديوهات الزائفة أهدافهم غير بريئة”

لبنى أبروك من سلا
أكد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب المركزي لمراقبة التراب الوطني، أن مصالح الأمن تتفاعل بشكل جدي ومستعجل مع الفيديوهات والصور والتدوينات المتدوالة بمواقع التواصل الاجتماعي، و التي توثق لجرائم مختلفة.
وأفاد سبيك، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقده صباح يومه الخميس، بمقر “البسيج” بمدينة سلا، أن المديرية وضعت فريقا متخصصا يضم تقنيين ومهندسي معلوميات، لعملية رصد و البحث والتدقيق في محتوى الفيديوهات والصور المتداولة والتي تسعى لتهويل المواطنين وزعزعة احساسهم بالأمن والاستقرار.
وذكر الناطق الرسمي باسم الأمن، أن الأبحاث التي قامت بها المديرية في هذا الصدد، كشفت أن معظم الفيديوهات والصور تتعلق بأحداث ووقائع لا علاقة لها بالمغرب، مشيرا الى أن ناشريها لهم أهداف وغايات غير بريئة.
وشدد سبيك، على أن مصالح الأمن تعمل على البحث والتدقيق السريع في محتويات جميع المنشورات “العنيفة” بهدف الكشف عن الزائفة منها، واخبار الرأي العام بحقيقتها، للحفاظ على احساسهم بالأمن والأمان داخل بلدهم.
الحقيقة يالوطني
في 16:46
بلا من نكدب على شعب الاجرام كتر فعهد المدير العام للامن الوطني بمعدل 85%
حمادة
في 17:54
لمادا الكدب انا شخصيا في غشث في الليلة الاولى التي وصلت فيها إلى المدينة التي اقطن فيها خريبكة كسرت سيارتي مع مجموعة من سيارات أخرى واخبرنا قوات الأمن مع معرفة الفاعل الا انه لازال يتجول حرا طليقة أمام عيني والشرطة تقول بأنه في مذكرة البحث إلى أن غادرت ولا ادري هل لازالت مذكرة البحث ام الغيث او اعفي عنه ام قضى العقوبة في منزله.
ولد حميدو
في 23:09
في الحقيقة اغلبية جراءم القتل اما بسبب حسابات شخصية او خلافات عاءلية بين زوجين او عن الارث اما العربدة بسبب القرقوبي فموجودة و لكن لن تصل لحد الانفلات الامني
لو كانت الفوضى في المغرب فشبابيك الابناك ستكون بسياجات حديدية و ليس كل شيء امامك
من يطلق الاشاعات الخدل و الرهج و الخونة الدين لا يعجبهم اي شيء في المغرب
ولد حميدو
في 00:52
بعض المشوشين وراء الكمبيوتر همهم هو تضخيم الامور حتى اصبح لا يثق بهم الا امثالهم مثل واحد يسمي نفسه جمهوري و يزعم بان مداخيل المغرب من الفوسفاط 60 مليار دولار كما لو ان الخبراء الدوليين اغبياء فهم يعرفون مداخيل المغرب للعشر السنوات المقبلة و كدلك الضراءب المفروضة على الخمور و السجاءر اكثر من مبيعات الفوسفاط
و لكن كل واحد حر فليقل حتى المغرب كله دهب و الماس و ياقوت و كل مغربي نصيبه ثلاثين مليون سنويا بدون ان يعمل