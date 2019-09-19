الناطق الرسمي باسم الأمن: “ناشرو الصور والفيديوهات الزائفة أهدافهم غير بريئة”

لبنى أبروك من سلا

أكد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب المركزي لمراقبة التراب الوطني، أن مصالح الأمن تتفاعل بشكل جدي ومستعجل مع الفيديوهات والصور والتدوينات المتدوالة بمواقع التواصل الاجتماعي، و التي توثق لجرائم مختلفة.

وأفاد سبيك، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقده صباح يومه الخميس، بمقر “البسيج” بمدينة سلا، أن المديرية وضعت فريقا متخصصا يضم تقنيين ومهندسي معلوميات، لعملية رصد و البحث والتدقيق في محتوى الفيديوهات والصور المتداولة والتي تسعى لتهويل المواطنين وزعزعة احساسهم بالأمن والاستقرار.

وذكر الناطق الرسمي باسم الأمن، أن الأبحاث التي قامت بها المديرية في هذا الصدد، كشفت أن معظم الفيديوهات والصور تتعلق بأحداث ووقائع لا علاقة لها بالمغرب، مشيرا الى أن ناشريها لهم أهداف وغايات غير بريئة.

وشدد سبيك، على أن مصالح الأمن تعمل على البحث والتدقيق السريع في محتويات جميع المنشورات “العنيفة” بهدف الكشف عن الزائفة منها، واخبار الرأي العام بحقيقتها، للحفاظ على احساسهم بالأمن والأمان داخل بلدهم.

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 2 12