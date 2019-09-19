اعتدى بالضرب والجرح على قاصر بسلا .. توقيف شخص بالعيون

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بتنسيق مع نظرائهم في مدينة العيون، مساء امس الأربعاء، من توقيف المشتبه فيه المتورط في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض التي كان ضحيتها قاصر بمدينة سلا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، مباشرة بعد وصوله لمدينة العيون بعدما كان قد لاذ بالفرار بعد تعريضه للضحية القاصر لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الابيض بمدينة سلا، وذلك بسبب خلاف حول معاملة بينهما انصبت على بيع كلب مملوك للضحية.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد فتحت بحثا قضائيا على ضوء شكاية القاصر، وباشرت في شأنها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي أسفرت، مساء اليوم الأربعاء، عن تحديد مكان فرار المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة العيون.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، حسب البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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