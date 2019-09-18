“البرق” يضرب ملعب كرة قدم.. شاهد ما حدث!

هبة بريس ـ وكالات

في واقعة نادرة بملاعب “الساحرة المستديرة”، ضرب البرق ملعباً في إحدى مباريات دوري الجامعات في جامايكا، وأسفر عن تعرض لاعبين اثنين للصعق.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم نقل اللاعبين إلى المستشفى بعد سقوطهما على أرض الملعب متأثرين بصاعقة البرق، أثناء مباراة جرت على ملعب قرب العاصمة كينغستون؛ بين جامعتي “وولمرز بويز” وكلية جامايكا.

وقبل 8 دقائق من صافرة النهاية، ظهر في مقطع الفيديو الذي بثه أحد المتفرجين على منصات التواصل الاجتماعي ضوء خافت بسبب البرق، ومن ثم سقوط لاعبين اثنين على الأرض فوراً.

في واقعة نادرة بملاعب “الساحرة المستديرة”، ضرب البرق ملعباً في إحدى مباريات دوري الجامعات في جامايكا، وأسفر عن تعرض لاعبين اثنين للصعق.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم نقل اللاعبين إلى المستشفى بعد سقوطهما على أرض الملعب متأثرين بصاعقة البرق، أثناء مباراة جرت على ملعب قرب العاصمة كينغستون؛ بين جامعتي “وولمرز بويز” وكلية جامايكا.

وقبل 8 دقائق من صافرة النهاية، ظهر في مقطع الفيديو الذي بثه أحد المتفرجين على منصات التواصل الاجتماعي ضوء خافت بسبب البرق، ومن ثم سقوط لاعبين اثنين على الأرض فوراً.

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