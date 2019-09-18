اغتصاب سيدة مسنة وتصويرها بواد زم يغضب رواد “الفيسبوك”

هبة بريس ـ خريبكة

لا حديث بوادي زم والنواحي سوى عن السيدة المسنة التي ظهرت في مقطع فيديو تذرف فيه الدموع، وهي تكشف تعرضها للاغتصاب لمدة 6 سنوات داخل منزلها بواد زم.

الفيديو الذي تبلغ مدته أكثر من 3 دقائق، يحمل اعترافا من السيدة المسنة تعرضها للاغتصاب بشكل يومي على يد مجموعة من الأشخاص، مشيرة ا إلى أن ابنها تعرض هو الآخر للاعتداء الجنسي.

رواد ” الفايسبوك ” كان لهم راي في الموضوع اذ طالب الجميع بضرورة دخول الجهات المعنية على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات وحقيقة تعرض السيدة للاعتداء الجنسي.

ومن المنتظر ان تدخل النيابة العامة على خط القضية سيما وان الفيديو لقي انتشارا واسعا وتنديدا ” فيسبوكيا ” صب مجمله في رافد الرفض المطلق والادانة المسبقة لكل فاعل تورط في القضية

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