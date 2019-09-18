حادث سير زوجة الخلفي .. تفاصيل جديدة حول السيارة التابعة للدولة

لبنى ابروك - هبة بريس
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن زوجة مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نجت من حادث سير خطير صباح امس الثلاثاء.
وأفاد مصدر الجريدة، أن حرم الخلفي، فاطمة بابا احمد، كانت على متن سيارة تابعة للدولة، رفقة سائقها، عند وقوع الحادث، جراء انقلاب السيارة، بالطريق الرابطة بين اسفي والبيضاء.
وأكد مصدرنا، أن المعنية بالأمر و السائق، أصيبا بكدمات وجروح متفاوتة الخطورة، لافتا أن السيارة التي تعود الى رئاسة الحكومة تعرضت لخسائر مهمة.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، تفاصيل جديدة حول سيارة الحادث التابعة لرئاسة الحكومة “حسب البطاقة الرمادية التي نشرتها الجريدة”.
ووفق المصدر ذاته، فالسيارة المعنية من ماركة “مازدا” اليابانية، حصلت عليها وزارة المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، في اطار هبة قدمتها دولة اليابان للمغرب سنة 2014.
وتعد السيارة المذكورة، يضيف مصدرنا، واحدة من 500 سيارة قدمتها دولة اليابان لرئاسة الحكومة “على دفعات طيلة السنوات الماضية”، بهدف تسخيرها للخدمة العامة، مشيرا الى أن رئيس الحكومة قام حينها بتوزيع السيارات على عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.
وتساءل مصدر الجريدة، حول موقف الحكومة اليوم أمام دولة اليابان، بعد فضيحة استغلال السيارات المذكورة من طرف أقارب الوزراء والمسؤولين لقضاء أغراض شخصية، بدل تسخيرها للخدمة العامة و المهمات الرسمية كما اتفق عليه عند تسليم الهبة.
Bruxelle
في 13:13
امشيو قلبو على التماسيح والعفاريت بارك اعليكم من لخوا الخاوي
مغربي
في 14:13
من الجانب الديني اسأل علماء التوحيد و الاصلاح هل استعمال هذه السيارة من الزوجة حلال ام حرام؟
Marokkii
في 15:06
حلال شرعا لهم وحرام علينا قانونا
نجيب
في 15:07
هادشي ماشي جديد علينا ما خفي كان أعظم
احمد
في 15:57
ادعوكم لزيارة مدينة قلعة السراغة ليلا او نهاية الاسبوع لتروا مدا استفحال ظاهرة سرقة مال الدولة من خلال استغلال سيرات الدولة لقضاء الاغراض الشخصية : الذهاب الى المقهى او الحمام او التسوق او …. كما ادعوكم للوقوف على رئيس جماعة زنادة بنفس المدينة و الذي يستغل سيارة الدولة ، رباعية الدفع، يوميا لزيارة ورش مشروعه الشخصي ( تجزئة سكنية) و مساء يركنها امام مكتب البيع. فعلا مشاهد تجعلنا نكره العمل الحزبي و السياسي
غير معروف
في 16:09
مشات مازدا تجي مرسيديس
abd
في 16:10
c’est malhonnête pour ne pas dire plus
مولاي
في 17:06
شعار الثروة مصدرها السياسة
كل من مر من وفي دواليب الدولة سياسيا أو ذو مسؤولية يعلم أن دجاجة الدولة المغربية تبيض ذهب
غير معروف
في 18:03
في هذه الحالة وجب استفسار الوزير الخلفي و دفعه إلى الاستقالة و محاكمته فيما بعد.