حادث سير زوجة الخلفي .. تفاصيل جديدة حول السيارة التابعة للدولة

لبنى ابروك - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن زوجة مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نجت من حادث سير خطير صباح امس الثلاثاء.

وأفاد مصدر الجريدة، أن حرم الخلفي، فاطمة بابا احمد، كانت على متن سيارة تابعة للدولة، رفقة سائقها، عند وقوع الحادث، جراء انقلاب السيارة، بالطريق الرابطة بين اسفي والبيضاء.

وأكد مصدرنا، أن المعنية بالأمر و السائق، أصيبا بكدمات وجروح متفاوتة الخطورة، لافتا أن السيارة التي تعود الى رئاسة الحكومة تعرضت لخسائر مهمة.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، تفاصيل جديدة حول سيارة الحادث التابعة لرئاسة الحكومة “حسب البطاقة الرمادية التي نشرتها الجريدة”.

ووفق المصدر ذاته، فالسيارة المعنية من ماركة “مازدا” اليابانية، حصلت عليها وزارة المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، في اطار هبة قدمتها دولة اليابان للمغرب سنة 2014.

وتعد السيارة المذكورة، يضيف مصدرنا، واحدة من 500 سيارة قدمتها دولة اليابان لرئاسة الحكومة “على دفعات طيلة السنوات الماضية”، بهدف تسخيرها للخدمة العامة، مشيرا الى أن رئيس الحكومة قام حينها بتوزيع السيارات على عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.

وتساءل مصدر الجريدة، حول موقف الحكومة اليوم أمام دولة اليابان، بعد فضيحة استغلال السيارات المذكورة من طرف أقارب الوزراء والمسؤولين لقضاء أغراض شخصية، بدل تسخيرها للخدمة العامة و المهمات الرسمية كما اتفق عليه عند تسليم الهبة.

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