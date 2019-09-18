مصرع خليجيين في حادثة سير مروعة بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

وقعت حادثة سير مروعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 18 شتنبر، ادت الى مصرع خليجيين على مستوى طريق اوريكة بالنقطة الكيلوميترية 13 قرب قناة زرابة بجماعة تسلطانت عمالة مراكش.

الحادثة جاءت نتيجة اصطدام قوي بين سيارة تقل خليجيين اثنين وسيارة اجرة كبيرة.

وفور اشعارها بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة.

وقد تم نقل سائق سيارة الاجرة الكبيرة الذي اصيب برضوض على مستوى الراس، على وجه السرعة الى مستعجلات ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما نقلت جثتي الخليجيين الى مستودع الأموات قصد إخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

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