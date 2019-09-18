مصرع خليجيين في حادثة سير مروعة بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش
وقعت حادثة سير مروعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 18 شتنبر، ادت الى مصرع خليجيين على مستوى طريق اوريكة بالنقطة الكيلوميترية 13 قرب قناة زرابة بجماعة تسلطانت عمالة مراكش.
الحادثة جاءت نتيجة اصطدام قوي بين سيارة تقل خليجيين اثنين وسيارة اجرة كبيرة.
وفور اشعارها بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة.
وقد تم نقل سائق سيارة الاجرة الكبيرة الذي اصيب برضوض على مستوى الراس، على وجه السرعة الى مستعجلات ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما نقلت جثتي الخليجيين الى مستودع الأموات قصد إخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
زاكي
في 12:27
أظن أنه خبر رائع إذا كانوا بالفعل خليجيون من أهلكوا في هده الحادثة..
عمربر
في 14:40
يرحم الله الجميع ويخرج المصابين بسلام.
ونعرف سائقي سيارة الأجرة.
واتمنى ان لانشمت من احد.
بدر
في 14:51
إنا لله و إنا إليه راجعون رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم إنهم إخواتنا في الدين وهو خبر محزن يا صاحب التعليق الاول اعد مرجعة تفكيرك فنحن لانفرح لموت إنسان فما بالك بموت أخوين مسلمين.
بدر
في 18:20
اللهم إغفرلنا ولهم خبر محزن ان يموت إنسان فما بالك باخوين مسلمين ياصاحب التعليق الاول.
حسن
في 18:23
إن كانوا صالحين الله ارحمهم،وإن كان حضورهم في مراكش فقط من أجل المجون والليالي الحمراء فلا رحمة الله عليهم
الله إشف سائق الطاكسي
Zoubair
في 22:04
إن لله وإن إليه راجعون خبر زائف بخصوص الخليجين وإنما شخصان مغربيان من بينهما الأخ والصديق نعم الطيبوبة والروح المرحة والتواضع الأخ علي رحمهم الله. اللهم ارحمهم وغفر لهم وتبث عند السؤال منطقهم