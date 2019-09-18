وفاة سيدة سقطت من مرتفع بمعبر باب سبتة المحتلة

هبة بريس _ تطوان

افادت مصادر هبة بريس ان معبر باب سبتة المحتلة شهد صباح اليوم الاربعاء 18 شتنبر ، حادث ماساوي تسبب في وفاة سيدة تمتهن التهريب المعيشي.

مصادرنا اضافت ان الهالكة من مواليد 1971 تنحدر من سيدي قاسم كانت تنتظر الدخول الى الثغر السليب عبر المعبر الحدودي حيث سقطت من مرتفع صغير ليرتطم راسها باحجار في الاسفل لفظت على اثرها انفاسها الاخيرة في عين المكان.

وتجدر الإشارة أن المعبر الحدودي باب سبتةـ يعيش منذ أسبوعين ازدحاما شديدا، وتتكرر بين الفينة والأخرى، حوادث تدافع بين ممتهني التهريب المعيشي، على مستوى المعبر الحدودي لباب سبة المحتلة، وهي حوادث تنتج عن تدفق عدد كبير من ممتهنات التهريب المعيشي دفعة واحدة على هذا المعبر الحدودي المعروف ب “تاراخال”.

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