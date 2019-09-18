العيون…حرق وإتلاف حوالي طنين من مخدر الشيرا ومحجوزات أخرى

هبة بريس

قامت مصلحة الجمارك بمدينة العيون الثلاثاء، بإتلاف عن طريق الحرق، طن و942 كيلوغراما من مخدر الشيرا ، ومواد أخرى محظورة تم حجزها من طرف أعوان الجمارك و الدرك الملكي و الشرطة القضائية بالجهة.

وأوضح الأمر بالصرف بالنيابة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالعيون، بوعماتو يحيى ان المواد، التي حرقها واتلافها تحث الإشراف المباشر للنيابة العامة، شملت 471 علبة سيجارة مهربة من مختلف الأنواع، و 183 كيلوغرام و 713 غرام من الكيف ، و 37 كيلوغرام و 351 غرام من طابا، و 7 وحدات من الجعة، و1480 لترا من ماء الحياة.

واضاف السيد بوعماتو في تصريح للصحافة، ان عملية الإتلاف، والتي جرت بحضور اللجنة المختصة المتكونة من جميع السلطات الأمنية والمحلية بالعيون، همت ايضا 731 غرام من الكوكايين، و25 كيلوغراما و736 غرام من النفحة، و359 كيلوغراما و 393 غرام من المعسل، و11 الف و 285 قرصا مهلوسا، و 13 وحدة من رأس طيني ، و 7 وحدات من النرجيلة، بالاضافة طنين و 350 لتر من الكيروزين ، و طنين و 760 لتر من ليصانص، ومواد أخرى مختلفة مهربة كالمشروبات الكحولية، ووسائل إليكترونية ( ساعات وأقلام مزودة بكاميرات، كاميرات صغير متعددة الاستعمالات…) .

وتأتي عملية إحراق وإتلاف هذه المخدرات والمواد المحجوزة، في إطار الحملات التمشيطية والمجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي أجهزة الأمن لمحاربة التهريب بشتى أنواعها.

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