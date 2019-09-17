إطلاق قافلة الدخول الجامعي 2019-2020 لجامعة محمد الخامس بالرباط

هبة بريس ـ و م ع

طلقت جامعة محمد الخامس، اليوم الثلاثاء بالرباط، قافلة الدخول الجامعي 2019-2020، وهي مبادرة، منظمة من 17 إلى 30 شتنبر الجاري، تستهدف الطلبة الجدد المغاربة والأجانب المسجلين بمختلف المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس.

وذكر رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، في كلمة بالمناسبة، أن أهداف هذه القافلة الإخبارية والتحسيسية، التي تنظم تحت شعار “مرحبا بالطلاب”، تتمثل، أساسا، في تعزيز الشعور بالانتماء للجامعة عند الطلبة، وتمكينهم من التفاعل الفعلي مع السنة الجامعية.

وقال “إننا نشهد اليوم تنظيم يوم تاريخي”، مبرزا “أنها المرة الأولى التي سيتم فيها تنظيم قافلة الدخول الجامعي بمشاركة مئات الطلبة الجدد، ترحب بهم وتمكنهم من فهم جيد للجامعة وخدماتها المختلفة”.

وأضاف أن هذا الحدث “سوف يعطي الطالب فكرة عن المراكز المختلفة بما في ذلك المراكز الاجتماعية والثقافية ومراكز الرعاية التي تركز على المواكبة نحو النجاح، وكذا مختلف المراكز الأخرى الخاصة بالتوظيف وريادة الأعمال”.

وبخصوص طموح جامعة محمد الخامس خلال السنة الدراسية الجديدة، أكد السيد غاشي أن “المؤسسة الأكاديمية تدخل في طريق التميز والتطوير”.

وحسب رئيس الجامعة فإنه “لا يجب التركيز فقط على وسائل تحقيق هذه الأهداف، ولكن يجب أيضا مراقبة النتائج المتوقعة”.

وأضاف السيد غاشي قائلا “إننا نعمل على أن تكون أبحاث مختبراتنا مطبقة وأن تتيح خلق أسس مؤسسة بحثية أو تكوينية بهدف الوصول إلى المستوى المتوقع من النضج العلمي، وذلك تماشيا مع شعار جامعة محمد الخامس، نحو جامعة مقاولة ورائدة وناجحة”.

من جهتها، قالت سفيرة القافلة الطالبة بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، زينب بلحصاد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القافلة تهدف إلى تأطير الطلبة الجدد والتواصل معهم، وتعريفهم بالحياة الجامعية والحياة الطلابية.

من جانه، أشار محمد أمين وحيد، الطالب بسلك الدكتوراة بكلية العلوم بالرباط وممثل الطلبة في مجلس الجامعة وسفير القافلة، إلى أن هذا الحدث سيمكن من التعريف بالأنشطة المدرسية الموازية التي تقدمها الجامعة بما في ذلك الأندية وأنشطتها.

وتقترح هذه القافلة، التي تم افتتاحها بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط، عدة أروقة تعرض من خلالها مختلق الموارد العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والانسانية التي تتوفر عليها الجامعة، وستتنقل هذه القافلة إلى مختلف المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس، كما تضع رهن إشارة الطلبة ورشات تكوينية بما في التدريب والإسعافات الأولية.

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