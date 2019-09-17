وهبي يراسل وزارة الداخلية للاستفسار حول منع “تيار المستقبل” من عقد مؤتمره

هبة بريس ـ الرباط

وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول حقيقة الأخبار التي تروجها بعض وسائل الإعلام مفادها ان وزارة الداخلية قد منعت مؤتمر “تيار المستقبل” بحزب الأصالة والمعاصرة والذي كان مزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وجاء في السؤال الكتابي للبرلماني وهبي “تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا مفادها منع مصالح وزارة الداخلية تيار المستقبل داخل حزب الأصالة والمعاصرة من عقد مؤتمره الذي كان مزمعا تنظيمه نهاية الشهر الجاري، فهل حقا صدر قرار عن مصالح الوزارة بمنع هذا المؤتمر وبالتالي المس بالحق في ممارسة الحريات المنصوص عليها دستوريا؟”.

وتضاربت الأسباب حول المنع بين منع صریح لوزارة الداخلية لعقد هذا المؤتمر، وبين اسباب تنظيمية.

وكانت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي المقربة من التيار المساند لحكيم بنمشاش، قد أعلنت عن رفض مصالح وزارة الداخلية منح “تيار المستقبل” المعارض للأمانة العامة للحزب “الترخيص لعقد لعقد المؤتمر الوطني الرابع لحزب الاصالة والمعاصرة ايام 27/28/29 شتنبر”، مشيرة في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فايسبوك” أن “تيار المستقبل قرر إلغاء عقد المؤتمر”.

وعلاقة بالتطورات الداخلية للحزب، كذب المكتب السياسي في بلاغ له، كل الإشاعات المغرضة التي روجت لها بعض المنابر الإعلامية حول ما نسب للسيد الأمين العام بخصوص انخراطه في مسلسل المصالحة مع أشخاص بعينهم وعزمه التراجع عن القرارات التي سبق أن اتخذتها مؤسسات الحزب.

و أكد المكتب السياسي في بلاغ له رفضه المطلق للمصالحة مع رموز التمرد والانقلاب على قوانين الحزب ومؤسساته والذين كانوا وراء افتعال الأزمة الداخلية التي عاشها الحزب خلال الشهور الماضية، ويجدد مواصلته لاتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون ضد كل المخلين بضوابط وأخلاقيات العمل الحزبي وانخراطه في معركة التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة.

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