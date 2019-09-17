بسيارة تابعة للدولة .. زوجة الخلفي تنجو من حادثة سير خطيرة + صورة

لبنى ابروك - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن زوجة مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نجت من حادث سير خطير صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر الجريدة، أن حرم الخلفي، فاطمة بابا احمد، كانت على متن سيارة تابعة للدولة، رفقة سائقها، عند وقوع الحادث، جراء انقلاب السيارة، بالطريق الرابطة بين اسفي والبيضاء.

وأكد مصدرنا، أن المعنية بالأمر و السائق، أصيبا بكدمات وجروح متفاوتة الخطورة، لافتا أن السيارة التي تعود الى رئاسة الحكومة تعرضت لخسائر مهمة.

هذا ويشار الى أن فاطمة بابا احمد، كانت تشغل منصبا في ديوان وزيرة الأسرة والتضامن في حكومة عبد الاله بنكيران سابقا، ولا تشغل اليوم أي منصب حكومي يمكنها من الحصول على سيارة تابعة للدولة لاستغلالها في تحركاتها الشخصية.

وكانت فاطمة بابا احمد، قد أثارت جدلا واسعا قبل مدة، بعد تداول صور ل “كارك فيزيت” تعود لها، وتعرف نفسها من خلالها بلقب “زوجة الوزير”.

وتعيد حادثة سير زوجة الخلفي، الى الاذهان، الحادثة التي تسببت بها نجلة أحمد اخشيشن قبل أشهر بسيارة تابعة للجهة بمدينة الرباط.

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