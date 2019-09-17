بسيارة تابعة للدولة .. زوجة الخلفي تنجو من حادثة سير خطيرة + صورة

لبنى ابروك - هبة بريس
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن زوجة مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نجت من حادث سير خطير صباح اليوم الثلاثاء.
وأفاد مصدر الجريدة، أن حرم الخلفي، فاطمة بابا احمد، كانت على متن سيارة تابعة للدولة، رفقة سائقها، عند وقوع الحادث، جراء انقلاب السيارة، بالطريق الرابطة بين اسفي والبيضاء.
وأكد مصدرنا، أن المعنية بالأمر و السائق، أصيبا بكدمات وجروح متفاوتة الخطورة، لافتا أن السيارة التي تعود الى رئاسة الحكومة تعرضت لخسائر مهمة.
هذا ويشار الى أن فاطمة بابا احمد، كانت تشغل منصبا في ديوان وزيرة الأسرة والتضامن في حكومة عبد الاله بنكيران سابقا، ولا تشغل اليوم أي منصب حكومي يمكنها من الحصول على سيارة تابعة للدولة لاستغلالها في تحركاتها الشخصية.
وكانت فاطمة بابا احمد، قد أثارت جدلا واسعا قبل مدة، بعد تداول صور ل “كارك فيزيت” تعود لها، وتعرف نفسها من خلالها بلقب “زوجة الوزير”.
وتعيد حادثة سير زوجة الخلفي، الى الاذهان، الحادثة التي تسببت بها نجلة أحمد اخشيشن قبل أشهر بسيارة تابعة للجهة بمدينة الرباط.
أحمد
في 16:43
تيتفطحوا على ظهورنا
بتيسام
في 17:15
يجب متابعتها قضائيا حتى تكون عبرة للأخرين
Yoyo
في 17:58
على معالي الوزير ان يستقيل وان لم يفعل فعلى المسؤولين اقالته
ملاحظ
في 18:02
هذه هي طريقتهم في محاربة الفساد ماذا تريدون منها؟ اتركوهم يتبرعون وتاكدوا ان كل الشعارات المرفوعة كذب ونفاق من الجميع
متتبع
في 18:15
يجب الزج بها في السجن هي و من رخص لها استغلال اليات الدولة بدون حق
تفضختوا ايها الفاشلين
ض ص
في 18:30
خاص راجلها هو السجن
rabatage
في 18:32
والله ما غا يديرولهم شي حاجة الوزير غا يبقى وزير و مرتو غا تعالج على حساب الدولة والسيارة غاتلاح فالخردة و غا تجي طوموبيل جديدة وغا يتفطحوا عاوتاني مع راسهوم وكأن شيئا لم يكن و حتى الشيفور إلا ما بقا فيه ما يدار غا يجيبوا شيفور آخر ومريضنا ما عندو باس إنك في المغرب
mansouri
في 18:38
لا حول ولا قوة الا بالله يمكن معالي الوزير ما فراسوش
مغربي قح
في 18:48
بقات فيا غير الحديدة لي مشات ،فلوس اللبن داهم زعطوط!!!
الخميسات
في 19:49
هل الملك يعلم بما يجري في المغرب أين المراقبة اين المحاسبة اين جهاز ستعلامات العامة أين تقرير اين الموال شعب على الوزير تقديم ستقالة…..