مراكش: النيابة العامة مطالبة بوقف ابتزازات المديمي الحقوقي المزيف

طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، كيف يعقل أن تبقى مصالح النيابة العامة صامتة أمام تحركات وابتزازات المدعو محمد المديمي رئيس مايسمى مركز حقوق الانسان الذي لا علاقة له ب”الحقوق”.

المديمي، الذي أضحى يسخر مركزه ليل نهار للتشهير بشخصيات عمومية وطنية سواء فنية أو اعلامية أو رجال اعمال، عبر اتهامهم بتسيير حساب وهمي على موقع “سناب شات”، لم يحترم إجراءات المصالح الامنية التي فتحت تحقيقا وأوقفت مسير الحساب، وواصل في توجيه اتهاماته لعدد من الأسماء المشهود لها بالاستقامة والاحترام.

آخر تحركات المديمي، تمثلت في رفعه شكاية ضد مدير موقع هبة بريس، بعدما اتهم سابقا الزميل مراسل هبة بريس بمدينة مراكش باتهامات خطيرة من ضمنها تنظيم شبكة الدعارة والاتجار في المخدرات والابتزاز وغيرها من التهم الباطلة .

المديمي الذي أصبح شغله الشاغل توجيه اتهامات باطلة والتشهير بشخصيات وأسماء معروفة، تقلت اليوم النيابة العامة بمدينة مراكش ازيد من 19 شكاية ضده، دون تحريك ساكن، ما يطرح علامات استفهام مبهمة.

النيابة العامة أصبحت مطالبة بفتح تحقيق جدي ومستعجل في الشكايات التي وجهت ضد هذا الحقوقي المزيف الذي يدعي دفاعه عن حقوق الانسان، في حين انه هو اول من يعتدي على حقوق الغير عبر التشهير بهم وتوجيه اتهامات خطيره في حقهم.

النيابة العامة، مطالبة اليوم بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها المديني لعدد من الأسماء المعروفة، وتوقيفها في حال تبوث صحتها، مقابل متابعته ومحاسبه في حال تبث عكسها. فهل يتحرك عبد النباوي?

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