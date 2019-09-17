موظفون بوزارة التعليم العالي يرفضون خدمة مواطنة .. ورجل أمن خاص يصرخ في وجهها: “أنا الملك هنا”

هبة بريس - الرباط

حالة من التسيب تلك التي تشهدها عدد من الإدارات العمومية والوزارات التي تعتمد منطق اللامبالاة والمحسوبية في خدمة المواطنين، في تجاهل واضح لتوصيات عاهل البلاد.

مناسبة هذا الحديث، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لفيديو يوثق لرفض موظفين بوزارة التعليم العالي خدمة مواطنة توجهت للإدارة المذكورة لطلب وثائق معينة.

وحسب الفيديو المذكور، فقد حلت السيدة المذكورة بمقر الوزارة بمدينة الرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحا للحصول على وثائق، حيث وجدت الإدارة دون موظفين، قبل أن تصل الموظفة المكلفة بتسليم الشواهد والتي دخلت مكتبها وأغلقت عليها رافضة استقبال أحد.

وأمام هذا الوضع، طلبت المواطنة من رجل الأمن الخاص إدخالها للموظفة المعنية، غير أنه رفض وتهجم عليها بالسب صارخا في وجهها بالقول:” أنا هو الملك هنا”..

وحسب الفيديو، فلم يكتف رجل الأمن الخاص لوحده بمهاجمة السيدة التي ظلت تنتظر لساعات، حيث انضم إليه بعد الموظفين الذين وصلوا وتوعدوا المعنية بالأمر بعدم تمكنيها من الوثائق التي تطلبها مخاطبين اياها بالقول: “جري طوالك”.

الى ذلك، آثار الفيديو سخط واستياء رواد العالم الأزرق الذين طالبوا الجهات العليا بالتدخل وتحميل الوزارة مسؤولية تماطل موظفيها في أداء مهامهم مقابل تعطيل خدمة المواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 17 آراء 10 7