اسوار تارودانت ” مهددة” بالانهيار ..والوضع يتطلب تدخل عاجل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قبل أسابيع أشارت جريدة ” هبة بريس” الى خبر انهيار جزء من أقدم الابواب التاريخية ” السلسلة”، هذه الايام ظهرت شقوق أخرى باتت تهدد ما تبقى من أبواب سور السعديين، كما يظهر في ( الصورة) مما يهدد معه حياة الاشخاص، في حين أن الجهات المسؤولة بالاقليم تنتظر من يسبق لمبادرة الاصلاح ما افسده إهمال البشر.

يعتبر إقليم تارودانت من أقدم وأعرق الأقاليم في المغرب بسبب مآثره وثرواته العريقة الضاربة في جدور التاريخ المغربي خصوصا التراث الثقافي المادي من مباني شامخة قاومت التاريخ والظروف الطبيعية لتضل شامخة وشاهدة على عصور تاريخية خلت.

هذا التراث الثقافي المادي الذي يِؤرخ لهوية الإنسان بالجنوب خصوصا إقليم تارودانت، كما أنه مصدر عيش العديد من الساكنة بفضل عائدات السياحة التي تستقطبها المنطقة.

ومن أهم هذه المآثر نجد سور تارودانت بأبوابه المعمارية، يبلغ يبلغ طول سور السعديين بتارودانت 7,5 كلم. وقد بني على شاكلة الأسوار المغربية الأندلسية الوسيطية. فهو عبارة عن جدار من الطابية يدعمه 130 برجا مستطيلا و9 حصون تتخلل السور خمسة أبواب أصلية هي باب القصبة وباب الزركان وباب تارغونت وباب أولاد بونونة وباب الخميس. كما تتخل السور أبواب أخرى جديدة تم فتحها لتسهيل حركة المرور وهي باب أكفاي، باب تافلاكت، باب البلاليع، باب السلسلة الذي تعرض لإنهيار في أجزاءه .

فرغم محاولات المتكررة لترميم السور لأنه لازال مهددا بالانهيار في بعض الأجزاء منه وذلك إستهثارا بهذا الموروث من طرف الجهات المعنية.

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ولكن كل هذه المآثر تعرضت للإهمال والتخريب في بعض الأحيان وذلك لغياب أي إستراتيجية واضحة من طرف وزارة الثقافة وبلدية تارودانت وهيئات المجتمع المدني لحمايتها.

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