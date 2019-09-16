جرادة .. شجار ينتهي بوفاة سيدة وإصابة أخرى بجروح متفاوتة الخطورة

هبة بريس : وجدة

اهتزت مدينة عين بني مطهر التابعة ترابيا لاقليم جرادة، صباح اليوم الإثنين 16 شتنبر الجاري على وقع جريمة قتل بحي “لكرابة” أودت بحياة امرأة خمسينية (أم لطفلين)، فيما أصيبت امرأة أخرى تبلغ من العمر حوالي 30 سنة بجروح بليغة في أنحاء متفرقة في جسدها.

وتعود أسباب الحادث وفق مصدر مطلع، إلى خلاف بين امرأتين قبل أن يتحول إلى ملاسنات وشجار بين الجانبين، إنتهى بمصرع امرأة على الفور فيما أصيبت المرأة الطرف الثاني بجروح بليغة في أنحاء متفرقة.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لمكان الحادث من أجل فتح تحقيق للبحث في ظروف وملابسات الواقعة ونقل جثة الضحية إلى مستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي لجرادة، وتركت استياء عميقا لدى ساكنة عين مطهر .

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