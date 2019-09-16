السجن النافذ لـ4 أعضاء من الـPJD متابعين في قضية أيت الجيد

ع محياوي – هبة بريس

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، أحكام تتراوح ما بين 3 سنوات و3 أشهر حبسا نافذة في حق 4 أعضاء بحزب العدالة والتنمية متابعين في ملف الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد ملف عدد 31/2019 جلسة 16 شتنبر الجاري.

و قضت ذات المحكمة في حق توفيق كادي أستاذ جامعي بمدينة سطات بـ3 سنوات حبسا نافذا، وبنفس العقوبة، على عبد الواحد كريول رجل أعمال بالرباط، فيما حكمت على عجيل عبد الكبير وهو موظف بمدينة صفرو بـ3 أشهر نافذة و 1000 درهم كغرامة، وقاسم عبد الكبير بنفس العقوبة الحبسية و الغرامة.

وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف أن أيدت أواخر نونبر 2017، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتابعين الأربعة.

وكان الطالب بنعيسى آيت الجيد قد لقي مصرعه في فاتح مارس سنة 1993، عقب أحداث دامية بين الطلبة القاعديين والطلبة الإسلاميين عرفها الموقع الجامعي ظهر المهراز.

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