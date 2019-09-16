لقجع يوجه رسالة شديدة اللهجة للمشرفين على العصبة الاحترافية

هبة بريس - ادريس دحني

ألقى فوزي لقجع كلمة قوية في الجمع العام للعصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم والذي يدور في هذه الاثناء بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

وافتتح فوزي لقجع كلمته بتوضيح بعض الأمور في مقدمتها استقلالية العصبة الاحترافية، حيث طالب رؤساء الفرق وممثلي مختلف الهيئات المنضوية تحت لواء العصبة الاحترافية بقوة القانون أن تترجم استقلالية العصبة على أرض الواقع، ليؤكد أن الجامعة لن يربطها أي رابط كيفما كان رياضيا أو ماديا مع العصبة.

وانتفض رئيس الجامعة في وجه المكتب حيث قال: لا تنتظروا من الجامعة أو رئيسها أن يهتم لوحده بمصير الفرق على المستوى الدولي، عليكم القيام بدوركم وتدافعوا بشكل فعال عن الأندية وتحاربوا الفساد المستشري في الاتحاد الإفريقي، مضيفا: ستتعرضون للظلم والاستفزاز والضغط من طرف لوبي متحكم بدواليب الكاف.

وطالب القجع الحضور بضرورة التفكير مليا ومناقشة تمثليتهم داخل الكاف والهيئات الدولية، كما طالب بضرورة مناقشة مصير كرة القدم المغربية داخل منظومة الكاف والتي ستعرف إعادة انتخاب هياكلها سنة 2021.

أما على المستوى الرياضي فطالب رئيس الجامعة فوزي لقجع بالتركيز على مراكز التكوين وتفعيل البرامج التي وضعت من قبل، وأكد ضرورة تسيير مراكز التكوين بطريقة عقلانية ومحترفة داخل منظومة اساسها الادارة التقنية الوطنية.

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