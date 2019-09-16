ترامب: لا نحتاج لنفط أو غاز الشرق الأوسط

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، ,لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفائها في المنطقة.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الاثنين “نظرا لأننا حققنا أداء جيد في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، نحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم”.

وأضاف ترامب “نحن لا نحتاج نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفائنا”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8