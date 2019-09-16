شركة إيكيا، تهين المغاربة بإشهار الكاذب، وتروج للمثلية

*أوعقى حميد، محلل بيانات والعلاقات الدولية

في الأسبوع الماضي، طرحت شركة ايكيا للأثاث والمفروشات المنزلية فرع المغرب فيديو دعائي وترويجي لمنتجاتها كما تدعي على صفحتها فيسبوك وتويتر وأنستغرام يهين المغاربة ويشهر بهم ويمرر لهم وعليهم وللعالم أكاذيب ومغالطات ويروج للمثلية، سيستغرب أغلبكم لماذا لم نشاهد كل هذا ولم يحرك أحد ساكنا سواء من الدولة أو مصلحة حماية المستهلك وحتى المجتمع المدني؟

في الفيديو الذي تزيد مدته عن دقيقتين مررت فيه رسائل سلبية على المجتمع المغربي، والتي لا يجب السكوت عنها، حيث قامت الشركة بالادعاء أن المغاربة يحتلون المرتبة الأولى في النوم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي إحصائية كاذبة من وحي خيال كاتب السيناريو، بحيث لا تتوفر أي دراسة أو إحصائية بهذا العنوان، وهذا كذب أو ما يسمى بالإشهار الكاذب أو المضلل، وهو ما يعرفه البعض بأنه نشر لمعلومات خاطئة ويؤدي إلى تغليط المستهلك سواء باستعمال الكذب أو غيره من الوسائل التي ذكرها المشرع في المادة 21 من القانون المنظم للإشهار، وهي الادعاءات أو البيانات أو العروض غير الحقيقية.

واستمر الكذب في إحصائية غريبة أخرى تقول أن خمس المغاربة لا ينامون جيدا، وللمرة الألف لا وجود لدراسة أو إحصائية تثبت ذلك، وفي لقطة أخرى من الفيديو يصر المدير (الممثل في الإشهار) أن أنه لا يجب التفريط في هذه المرتبة، وسيعمل جاهدا للحفاظ عليها، ويؤكد بالدارجة المغربية أن نعاسنا هو اللول، مما يوحي برسائل خفية وخطيرة تمس بالمجتمع المغربي ويصدر صورة سلبية للآخر، وهذا ما لا يمكن أن أقبله كمغربي من شركة أجنبية لها سوابق عديدة في المساس بالمجتمعات من خلال بعض إعلاناتها، وسنأتي على ذكرها بعد حين.

الغريب جدا أن الفيديو لم يظهر المنتوج المروج له إلا في لقطتين لا تتجاوز عشرون ثانية من مجموع الدقيقتين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الهدف لم يكن إعلانا تجاريا بل إعلانا مشفرا وتمريرا لأجندات خفية حاولت ولا زالت تحاول إدخال ممارسات وأفعال دخيلة تمس بالمجتمع والثقافة المغربية.

في آخر الفيديو، تظهر لقطة لقطة مثلية لا تحتمل التأويل ولا النقاش، وهي استلقاء رجلين على السرير وهم فرحين، علما أن سرير النوم يفترض أن يكون للزوجين في مجتمع محافظ كالمجتمع المغربي، وكان بإمكانهم اختيار ممثل وممثلة لأداء هذا الدور، لكن سوابق الشركة في تمرير مثل هذه الرسائل كثيرة، حيث تصدى مواطنوا بعض الدول التي تحترم نفسها لمثل هذه الممارسات ونجحوا في تركيع الشركة، وسحب إعلاناتها.

سنة 2017 قامت شركة إيكيا بسحب إعلان تجاري لها في السوق الصينية، واعتذرت الشركة بعد رد فعل عكسي من قبل الجمهور الذي اتهم الإعلان بأنه يعكس صورة سلبية عن النساء العازبات في الصين واعتبروه إهانة وتحقير للمرأة، وفي جانب آخر من شهر ماي هذه السنة والذي يعزز دعم وتشجيع الشركة على المثلية، قام مدير فرعها في بولندا بتغريدة ضد المثلية فتمت إقالته فورا، وهدد البولنديون بمقاطعة الشركة، لكون الإعلان لا يمثل البولنديين ويمس بمعتقداتهم، واعتبره سياسيون أن إجراء الإقالة سلوك فاضح من الشركة.

وفي إيطاليا سنة 2011 انتقد وزير الأسرة إعلانا يبرز المثلية الجنسية، وهو ما يتعارض ودستور إيطاليا، وأضاف في لقاء تلفزي أنه من السيء أن تأتي شركة سويدية إلى إبطاليا وتوجه الإيطاليين في طريقة تفكيرهم، وفي أواخر شهر فبراير من هذه السنة، رفعت يهودية متدينة دعوى قضائية بملايين الدولارات على شركة إيكيا، متهمة إياها بإلحاق الأذى بوضع المرأة في المجتمع الصهيوني عامة، والمجتمع المتدين خاصة، ونجحت في جعل الشركة تسحب الكتيب، واعتذر المدير التنفيذي للشركة في الأراضي المحتلة.

عموما هذه نماذج لمجتمعات تحترم نفسها، وتعتبر أن انتهاك حرمتها خط أحمر يجب الوقوف ضده بأي شكل من الأشكال وردع كل من سولت له نفسه المساس به، ونحن كذلك انطلاقا مني ومن بعض الأشخاص الذين أعلنو امتعاضهم من هذا الإعلان التشهيري بالمغاربة الذي يرسم صورة سيئة ويصدر أفكارا ويحاول جعلنا نتقبل ممارسات خبيثة وغريبة على مجتمعنا.

ختاما، وبالرجوع إلى المواد المنظمة للإشهار وخاصة المادة 21 من قانون31.08، نجد أن المادة السالفة الذكربمثابة أحكام عامة، والتي تؤكد على ضرورة الصدق الكافي والبيان الشافي في كل إشهار خاص بخدمة أو منتج، وذلك بتجنب كل ادعاء من شأنه أو يوقع متلقي الرسالة الإشهارية في الغلط، ومما ذكرناه سابقاـ فإن الشركة لم تحترم هذا القانون وهذه المادة، وبذلك وجب مساءلتها مع وجوب الاعتذار للمجتمع المغربي وسحب الاعلان فورا لثبوت مساسه بصحته التي هي من الثوابت.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6