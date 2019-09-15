السلطات التربوية والترابية بإقليم الجديدة تفعل رسميا المبادرة الملكية “مليون محفظة”

أحمد مصباح – الجديدة

انطلقت فعليا، الخميس 05 شتنبر 2019، الدراسة بإقليم الجديدة، في مختلف المؤسسات التربوية بأسلاكها الثلاثة، التي تشمل التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي-الثانوي، والثانوي-التأهيلي. انطلاقة اعتبرها المتتبعون والمهتمون بالشأن التربوي، ناجحة”، قد جاءت تتويجا للتدابير والإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي 2019 – 2020، التي استكملتها في أحسن الظروف السلطات التربوية بجهة الدارالبيضاء–سطات وإقليم الجديدة، تفعيلا لمقتضيات مقرر وزارة التربية الوطنية عدد: 039.19، بتاريخ: 29 ماي 2019، الذي يشمل 34 مادة و4 ملاحق، في موضوع تنظيم السنة الدراسية والتحضير للدخول المدرسي 2019 – 2020، الذي اختير له شعار: “من أجل مدرجة مواطنة دامجة”.

هذا، وأطلقت رسميا السلطات التربوية والترابية بإقليم الجديدة، الجمعة الماضي، من قلب المدرسة الابتدائية “المتنبي” بعاصمة دكالة، وبالتزامن في مختلف المؤسسات التعليمية بإقليم الجددة، الذي يشمل نفوذه الترابي 27 جماعة ترابية، (أطلقت رسميا) عملية توزيع “مليون محفظة”، التي تندرج في إطار تفعيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وذلك تحت إشراف السلطة الترابية الإقليمية الأولى، وبحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، والفاعلين التربويين من أطر إدارية وتربوية، وجمعية آباء وأولياء التلاميذ، والمنتخبين والسلطات الأمنية والدركية، وهيئات المجتمع المدني، ورجال الصحافة والإعلام.

وقد جرت انطلاقة عملية توزيع “مليون محفظة”، التي همت تلاميذ وتلميذات المؤسسة التعليمية بالإقليم، في أجواء احتفائية، بعد قراة آيات من الذكر الحكيم، ووقوف الحاضرين من سلطات ومتدخلين في المدرسة المغربية، لتحية العلم الوطني. وبعدها، تفقد الوفد الرسمي فضاء المؤسسة، وحجرات الدراسة والتحصيل، التي كانت ممتلئة بالتلاميذ المتمدرسين والمسجلين برسم الموسم الدراسي 2019 – 2020.

إلى ذلك، وتكريسا على أرض الواقع للاهتمام الخاص بالمنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية، وانسجاما مع مضامين خطاب العرش، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى الرفع من وثيرة الدعم الاجتماعي المخصص للمتمدرسين، انخرطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء – سطات، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، وبتنسيق مع عمالة إقليم الجديدة ، في المجهودات التي بذلتها الحكومة بهذا الشأن، وخاصة المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

وتروم بالمناسبة مبادرة توزيع المحافظ والكتب والأدوات المدرسية، التي غطت جميع المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة، إنجاح الدخول المدرسي الجاري، بتوفير الظروف الملائمة للدراسة والتحصيل على مستوى كافة المؤسسات التربوية، والتقليص من ظاهرة الهدر المدرسي، وكذا، إعطاء دفعة قوية ونفس جديد لتعميم التعليم الإلزامي، ودعم الأسر المعوزة، وتشجيع الفتاة على التمدرس، وضمان تكافؤ الفرص، والارتقاء بالمدرسة المغربية، والرقي بجودة خدماتها ومنتوجها التربوي، ومستوى الدراسة والتدريس فيها.

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