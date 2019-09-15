التزوير يقود الدرك الملكي لاعتقال صاحب مأدونية مزورة بالحوز

ضاهر محمد _ مراكش

تمكنت فرقة الدراجين بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي باقليم الحوز زوال اليوم الاحد، من اكتشاف تورط مجموعة من سائقي سيارات الاجرة الرابطة بين مراكش ومنطقة اوريكا في تزوير مأذونيات النقل.

وقامت عناصر فرقة الدراجين بوضع سد قضائي على مستوى مدخل المنتجع السياحي اوريكا قبل أن يتم توقيف سياراة اجرة من الحجم الكبير “مرسيدس 240” حيث تمت مطالبة سائقها بوثائقه الذي تضمنت مأذونية مزورة.

وإلى ذلك، تم حجز السيارة وتوقيف سائقها الذي تم اقتياد إلى مركز الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.

وأكدت مصادرنا، أن السائق الموقوف اعترف أن ثمانية سيارات اجرة تستغل بنفس الطريق كما أن نقابي ظل يبتزهم في 50 درهم لكل سائق يوميا خلال السنوات الاخيرة من أجل التستر عليهم.

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