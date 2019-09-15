مع بداية الموسم الدراسي.. استاذ وزوجته يتركان منصبهما ويهاجران نحو كندا

هبة بريس _
قرر أستاذ وزوجته التي تشتغل في المجال نفسه، الهجرة نحو كندا تاركان وظيفتهما التي قضيا فيها سنوات وفق ما دونه الأستاذ على حسابه على فيسبوك.
وبدا الأستاذ عبد المجيد الصغير مقتنعا بقرار الهجرة، خاصة “في ظل الأوضاع التي كان يشغل فيها”، وفق الرسالة التي يشرح فيها أسباب قراره.
واشتكى هذا الأستاذ من حال عشه الزوجي موضحا: “يعود شتنبر ولا يعود معه ترقب جدول الحصص القاض للمضاجع، ولا إرهاب الفائض المشتت لشمل الأسر. يعود شتنبر دون أن ترتج روحي خوفا على زوجتي التي تخاطر بحياتها لساعات يوميا في طرقاتنا الوطنية؛ فعش الزوجية في مكان، ومقر عملي في مكان آخر ومقر عمل زوجتي في مكان ثالث، أيستقيم هذا؟”.
وتابعت الرسالة ذاكرة: “يعود شتنبر وها أنا قد بدأت في لباس السميك من الثياب على غير العادة، فمناخ أمريكا الشمالية بارد كما تعلمون، لكن برودة الظلم والتحقير والاستبداد أقوى وأكبر وأدهى وأمر!”.
مدرس مغربي في كندا
في 20:40
رسالتي لهذا الاستاذ بكلمة لمسؤولة تربوية مخضرمة: التدريس فن ، ومن لا يملك هذه الملكة(الفن) فلا داعي أن يكون مدرسا نقطة نهاية.
حبذا لو يعطينا نفس التقييم بالتفصيل هناك عن ظروف عمله، وعن حبهم لهم وعن عدم طلب المؤسسات التعليمية هناك تلك التدابير التي وصفها عن المدرسة المغربية . حبذا لو يصف لنا المسافات التي يقطعها المدرسون يوميا من سكنهم الى المؤسسات، حبذا لو يصف لنا البيت الذي يقطن فيه( مساحته ، غرف نومه والأطفال ) هل سيكون منصفا في نقل حقيقة العيش في علب سردين والادعاء انه يعيش في الجنة، حبذا لو اعطانا تقييما اخر بعد سنتين فقط! حبذا لو وصف لنا لماذا بعض الاطر المغربية هناك تسوق سيارات اجرة او تشتغل في التنظيف والمطاعم، وحبذا وحبذا ….
أستاذ مغربي
في 21:22
هنيئا لهما..أتمنى لهما كل التوفيق و النجاح و السعادة في حياتهما الجديدة
لمهيولي
في 21:23
شخصيته ضعيفة ولا يقدر على مزاولة هذه المهنة الشريفة رغم أنه يعمل بالإعدادي وداخل مجال حضري. كان عليه أن يسأل من عملوا في الصحاري الحارقة وفي المناطق الجبلية حيث الثلوج والبرد القارس لشهور كان عليه أن يسأل من ناموا في الأقسام وإذا أرادوا قضاء حاجتهم ينزلون في حفرة أو يبحثون عن مخبأ يخفيهم عن المارة..لم يجرب الأستاذ العمل في مكان ناء لاماء فيه ولا يحصل على رغيف الخبز إن لم يصنعه لنفسه..أستاذ جد ضعيف مهنة التعليم هي لمن يعشقها لمن يعتبرها هواية وعمل يؤجر به من الله وليس من أجل الرفاهية والربح المادي ..قد يؤلم الأستاذ برد كندا اللاسع ويشتاق إلى شمس المغرب الدافئة فيلعن عقله الذي جنى عليه حين أضاع وظيفته ووظيفة زوجته.
مدوخ
في 21:53
المهم ان تكون مقتنعا بما تقوم به كل يوم.
لا يهم ان تعمل في مطعم او سائق او حتى تجمع الفضلات، التغيير امر لا يقدر عليه الجبناء.
بالتوفيق لك
from canada
في 22:50
إختيار موفق اتمنى لهما بداية حياة جديدة كندا ستختصر لهما الوقت لتحقيق احلامهما
ولد حميدو
في 23:10
السؤال المطروح
ما هو العمل الدي سيزاولانه بكندا
مهنة التعليم مستحيل
مثل التاجر الدي ياتي عنده الزبناء بينما صاحب طاكسي عليه بان يخرج ليبحث عنهم
هدا رايي و لكن كل واحد يرى من زاويته الخاصة
Chadi
في 00:51
Pour le premier commentaire enseignant du canada, si vous vivez dans des boites des sardines soyer sure que c’est pas le cas de tous le monde, quebec actuellement vit une pénurie de main d’ouvres dans le domaine d’enseignements et sa situation ici sera meilleurs que celle du maroc sans doute, en ce qui concerne les gens qui font de l’entretien ménager ou bien qui travail dans les taxis c’est par choix, ils ont toujours opportunité de compléter leur étude est avoir un meilleurs avenir
ولد حميدو
في 01:37
بالنسبة للهجرة ففرنسا احسن بالنسبة للدين عندهم دبلومات في الاعلاميات و خصوصا مهندسون و لو درسوا في مدارس خصوصية فهم مطلوبون في المقاولات و حتى في الابناك و المطارات فعدد من افراد عاءلتي و معارفي يعملون قانونيا في باريس و اثنان منهم بعد الحصول على الاقامة تعاقدا مع شركة يعملان معها ب 500 اورو لليوم الواحد طبعا ادا عمل فيه و لكن في الغالب يوم او يومان في الاسبوع لا يكون العمل