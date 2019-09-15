خلاف بسيط يتطور الى جريمة قتل داخل محلبة بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

شهد حي الخربة بمدينة طنجة صباح اليوم الاحد 15 شتنبر جريمة قتل راح ضحيتها عامل بناء على يد شاب يعمل بمحلبة بالحي المذكور.

وحسب شهود عيان فالضحية البالغ من العمر 26 سنة توجه صباح اليوم الى المحلبة من اجل تناول وجبة الفطور كعادته، الا ان خلافا بسيط حول ثمن الوجبة تطور الى ملاسنات ثم الى جريمة قتل بعدما استل (المشتبه فيه) سكينا ووجه طعنات للضحية على مستوى القلب والبطن اردته قتيلا على الفور.

وفور علمها بالواقعة انتقلت عناصر الامن الى عين المكان وتمكنت من اعتقال المشتبه فيه واقتياده الى صوب مخفر الشرطة فيما تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة.

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