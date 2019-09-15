خلاف بسيط يتطور الى جريمة قتل داخل محلبة بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-09-15 - 18:38
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس _ مكتب طنجة

شهد حي الخربة بمدينة طنجة صباح اليوم الاحد 15 شتنبر جريمة قتل راح ضحيتها عامل بناء على يد شاب يعمل بمحلبة بالحي المذكور.

وحسب شهود عيان فالضحية البالغ من العمر 26 سنة توجه صباح اليوم الى المحلبة من اجل تناول وجبة الفطور كعادته، الا ان خلافا بسيط حول ثمن الوجبة تطور الى ملاسنات ثم الى جريمة قتل بعدما استل (المشتبه فيه) سكينا ووجه طعنات للضحية على مستوى القلب والبطن اردته قتيلا على الفور.

وفور علمها بالواقعة انتقلت عناصر الامن الى عين المكان وتمكنت من اعتقال المشتبه فيه واقتياده الى صوب مخفر الشرطة فيما تم نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أمن فاس يوقف مروج للمخدرات بالسد القضائي بمدخل المدينة

ع محياوي  – هبة بريس تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً …