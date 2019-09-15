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تعليق واحد

  1. بنت البلاد

    في 09:22

    المحلبة ولا الملبنة. على العموم الله يدير شي تاويل ديال الخير لهاد البلاد راه حنا غادين في الخسران آ حمادي

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