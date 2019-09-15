ارتفاع عدد ضحايا فاجعة فاجعة «واد الدرمشان » بالرشيدية الى 29 قتيلاً

هبة بريس - الرشيدية

افادت مصادر عليمة ل “هبة بريس” أنه تم صباح اليوم الأحد 15 شتنبر الجاري إنتشال جثة طفل في ربيعه الثاني ببحيرة سد الحسن الداخل، ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الذين لقو حتفهم في فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بقنطرة “وادي الدرمشان” بجماعة الخنك بإقليم الرشيدية، الى 29 شخصا وجرح 30 اخرين، غادر أغلبهم المستشفى، بالإضافة الى حالة طفلين تأكد فقدانهم .

وتفيد المعطيات التي توصلت إليها الجريدة، في اتصالها مع عائلات وأسر الضحايا، أن عدد المفقودين المتبقين من هذه الفاجعة، إلى حدود ظهر اليوم الأحد 15 شتنبر حالتين تم التأكد منها من المصادر نفسها.



ويتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 06 سنوات وكان من المنتظر أن يدرس بالمستوى الاول إبتدائي بمدرسة معركة تغمرت بمدينة ارفود، وطفلة من الريصاني تبلغ من العمر 05 سنوات .

وكانت يوم أمس فرقة الغواصين المكونة من عناصر من الوقاية المدنية والدرك الملكي وفرقة متخصصة من البحرية الملكية، بالاستعانة بمروحية وخمسة زوارق وبتقنية التصوير تحت الماء واجهزه الكترونيه دقيقه قد تمكنت من إنتشال جثة الضحية 28 والمنحدر من قصر الخملية ضواحي مرزوگة، والذي كان يستعد للسفر إلى مدينة بيلباو الإسبانية من أجل مباشرة تدريس أبناء الجالية المغربية هناك.

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